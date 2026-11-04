Ежедневные поставки попутного газа с АЧГ выросли на 12,5%

БАКУ/Trend/ - В январе-сентябре 2026 года c азербайджанского блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) государству было поставлено в среднем около 9 млн кубометров попутного газа в сутки (всего 2 млрд кубометров).

Об этом говорится в последнем отчете bp.

Основной объем газа направлялся на Сангачальский терминал, а также на объект SOCAR «Нефтяные Камни». Оставшаяся часть добываемого попутного газа закачивалась обратно в пласт для поддержания пластового давления.

Для сравнения, за аналогичный период 2025 года среднесуточные поставки попутного газа с АЧГ составляли 8 млн кубометров. Таким образом, показатель увеличился на 12,5% в годовом выражении.

В то же время в первом полугодии 2026 года на проекте АЧГ началась добыча газа из самостоятельных газовых залежей (non-associated gas, NAG). Это стало первым случаем коммерческой добычи газа на данном блоке месторождений.

Первые операции по добыче газа начались на скважине NAG Initial Producer (IP), пробуренной в 2025 году в двух перспективных газоносных пластах - Qirmaki Upper Sand и Qirmaki Lower Sand, расположенных под разрабатываемыми нефтяными залежами.

Скважина подтвердила наличие газовых ресурсов в Qirmaki Upper Sand, а в Qirmaki Lower Sand был обнаружен газ под высоким давлением. В настоящее время добыча газа ведется из Qirmaki Lower Sand. На начальном этапе проводятся испытания скважины и пласта.

Добываемые газ и конденсат направляются на Сангачальский терминал по существующей инфраструктуре АЧГ. Это стало возможным благодаря интеграции систем разработки нефтяных и газовых залежей, что позволяет эффективно использовать действующие морские объекты.

Помимо скважины NAG IP, с платформы "Глубоководный Гюнешли" была пробурена и введена в эксплуатацию, как и планировалось, в конце третьего квартала 2026 года еще одна скважина в нефтяных запасах газоносных пластов NAG. Ожидается, что она также предоставит дополнительные геологоразведочные данные для оценки перспектив дальнейшей разработки этих залежей.

Отметим, что оператором проекта разработки АЧГ от имени участников соглашения о разделе продукции является BP Exploration (Caspian Sea) Limited.

Доли участия в проекте АЧГ распределены следующим образом: bp (оператор) – 30,37%, SOCAR – 35,30%, MOL – 9,57%, INPEX – 9,31%, ExxonMobil – 6,79%, TPAO – 5,73%, ONGC Videsh – 2,92%.