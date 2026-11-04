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Фискальная политика в 2027 году не окажет существенного влияния на инфляцию - Талех Кязымов

Экономика Новость 4 ноября 2026 13:14 (UTC +04:00)
Фискальная политика в 2027 году не окажет существенного влияния на инфляцию - Талех Кязымов
Фото: Trend News Agency
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Экономический журналист Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана положительно оценивает макрофискальную рамку, представленную на 2027 год и среднесрочный период.

Об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов в ходе выступления на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, посвященном обсуждению проекта государственного бюджета на 2027 год.

Он отметил, что консервативный подход к экономическому росту и оптимизация государственных расходов, поэтапное сокращение нефтяных трансфертов, увеличение доли ненефтяных источников в доходах бюджета, а также удержание бюджетного дефицита и государственного долга на управляемом уровне способствуют укреплению фискальной устойчивости.

"Верим, что повышение эффективности бюджетных расходов будет способствовать улучшению фискального мультипликатора.

Несмотря на временный рост цен на нефть на мировом рынке, мы положительно оцениваем консервативный подход к прогнозированию цен на нефть на 2027 год. В условиях снижения добычи и долгосрочной неопределенности на энергетических рынках уменьшение зависимости от нефтяных доходов имеет важное значение.

Ожидается, что и в 2027 году дефицит бюджета будет финансироваться преимущественно за счет внутренних и внешних заимствований. С учетом этого ожидается, что фискальная политика не окажет существенного влияния на инфляцию", - отметил Т. Кязымов.

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