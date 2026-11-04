В Азербайджане повысится прожиточный минимум

БАКУ /Trend/ - В 2027 году прожиточный минимум в Азербайджане предусматривается установить в размере 314 манатов.

Это отражено в законопроекте «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год», обсуждаемом в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, в следующем году прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 334 маната, для пенсионеров — 258 манатов, для детей — 274 маната.

Отметим, что в 2026 году прожиточный минимум по стране определен в размере 300 манатов, для трудоспособного населения — 317 манатов, для пенсионеров — 245 манатов, для детей — 260 манатов.

Таким образом, в 2027 году прожиточный минимум по стране планируется увеличить на 14 манатов, или на 4,7 процента, для трудоспособного населения — на 17 манатов, или на 5,4 процента, для пенсионеров — на 13 манатов, или на 5,3 процента, а для детей — на 14 манатов, или на 5,4 процента.

Применение новых показателей планируется с 1 января 2027 года.