Президент АБА о введении лимитов на банковские карты

БАКУ /Trend/ - Банковский сектор не должен использоваться для проведения незаконных операций, а все финансовые операции должны осуществляться в соответствии с установленными правилами.

Об этом Trend заявил президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев в среду в Мушфигабаде в рамках акции по посадке деревьев, приуроченной ко Дню Победы.

По его словам, банки не вводили единых ограничительных лимитов на карточные операции. Действующие ограничения направлены на соблюдение общих минимальных требований для всех банков, обеспечение безопасности финансовых операций и выполнение требований законодательства.

Президент АБА отметил, что лимиты регулируются в индивидуальном порядке с учетом обоснованных потребностей клиентов.

"Цель заключается не в том, чтобы препятствовать нормальному проведению финансовых операций клиентами. Потребности каждого клиента принимаются во внимание. Вместе с тем банковская система не должна использоваться для проведения незаконных операций. Если некоторые лица осуществляли нелегальные операции с платежными картами, то, естественно, теперь их не устраивают эти лимиты. Если они не могут уложиться в установленные лимиты и выражают недовольство, то должны учитывать, что банковский сектор не является местом для проведения незаконных операций", - подчеркнул он.

Отметим, что по состоянию на конец сентября количество платежных карт, находившихся в обращении в банковской системе и ООО "Азерпочт", увеличилось на 414 тысяч по сравнению с предыдущим месяцем и достигло 23 миллионов 388 тысяч единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 9,5 процента.

Количество дебетовых карт увеличилось на 11 процентов, тогда как количество кредитных карт сократилось на 3,9 процента.

С начала года объем внутренних безналичных операций увеличился на 11,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сентябре 2026 года объем внутренних безналичных платежей, осуществленных с помощью платежных карт, составил 8 977 миллионов манатов. Из этой суммы 7 755 миллионов манатов пришлось на электронную торговлю, 1 220 миллионов манатов - на операции через POS-терминалы, а 2 миллиона манатов - на операции через терминалы самообслуживания и банкоматы.

С начала года объем внутренних безналичных операций с использованием платежных карт составил 69,7 процента от общего объема внутренних карточных операций.

В сетях оказания платежных услуг банков и ООО "Азерпочт" по сравнению с концом августа текущего года количество банкоматов сократилось на 0,2 процента, а количество POS-терминалов - на 4,6 процента.