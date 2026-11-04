Казахстан направил России официальный запрос о возобновлении поставок нефти по "Дружбе"

БАКУ/Trend/ - Казахстан направил российской стороне официальный запрос относительно перспектив возобновления поставок казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на пресс-конференции, передает Trend.

"Официальный запрос мной лично был передан. Казахстанская сторона ожидает ответ от российской стороны по поводу возобновления поставок. У нас такая техническая возможность есть", - сказал Аккенженов.

Министр также отметил, что Казахстан рассчитывает по итогам 2026 года выполнить план по добыче нефти на уровне 96 миллионов тонн. По его словам, в 2027 году страна планирует увеличить добычу примерно до 99 миллионов тонн.

Напомним, что с 1 мая 2026 года приостановлены поставки казахстанской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" по маршруту Атырау - Самара - Шведт. Российская сторона объяснила это техническими ограничениями и инфраструктурными проблемами на транзитном участке, проходящем по территории России.

В связи с этим Казахстан перераспределяет нефтяные потоки на альтернативные экспортные маршруты, включая порт Усть-Луга и систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Согласно данным Министерства энергетики Казахстана, объем поставок казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" увеличился с 1 миллиона тонн в 2023 году до 2,1 миллиона тонн в 2025 году. В 2026 году планировалось довести этот показатель до 2,5 миллиона тонн.

По итогам 2025 года Казахстан добыл около 99,6 миллиона тонн нефти. В 2026 году на снижение добычи повлияли атаки на инфраструктуру и временные приостановки отгрузки нефти через терминалы КТК. Кроме того, на крупнейшем месторождении страны - Тенгизе - возникали технические проблемы.