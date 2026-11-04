Среднесуточный экспорт газа с "Шах-Дениз" через Сангачальский терминал составил 73,4 млн кубометров

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2026 года среднесуточный объем транспортировки газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" через Сангачальский терминал составил около 73,4 млн стандартных кубометров (примерно 2 611 млн кубических футов).

Об этом говорится в среду в отчете bp.

Таким образом, экспорт газа с месторождения "Шах Дениз" через терминал сократился примерно на 1,5% в годовом исчислении. За аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 74,5 млн стандартных кубометров в сутки.

Экспорт газа осуществляется по Южно-Кавказскому газопроводу, включая систему расширения газопровода, а также по трубопроводам Азербайджана, соединяющим газоперерабатывающие мощности терминала с национальной газораспределительной системой компании "Азеригаз".

Согласно данным bp, за первые девять месяцев 2026 года через Сангачальский терминал было экспортировано около 138 млн баррелей нефти и конденсата, преимущественно по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Таким образом, экспорт нефти и конденсата через терминал сократился на 13,2% по сравнению с 159 млн баррелей за аналогичный период 2025 года.

"В третьем квартале 2026 года нефть и газ с месторождений АЧГ и "Шах-Дениз" продолжали поступать по подводным трубопроводам на Сангачальский терминал. Текущая суточная мощность его систем переработки составляет 1,2 млн баррелей нефти и конденсата и около 81 млн стандартных кубометров газа с месторождения "Шах-Дениз". При этом совокупная мощность переработки и экспорта газа, включая попутный газ с АЧГ, составляет около 100 млн стандартных кубометров в сутки", - сообщили в bp.