bp: В рамках проекта "Шафаг" завершен монтаж 50% солнечных модулей

БАКУ/Trend/ - В рамках проекта строительства солнечной электростанции "Шафаг" в Джебраильском районе Азербайджана по итогам третьего квартала 2026 года завершен монтаж 50% солнечных модулей, говорится в среду в отчете bp.

"В третьем квартале 2026 года строительные работы на площадке проекта "Шафаг" в Джебраильском районе продолжились. Были завершены закупка и поставка основного оборудования, включая фотоэлектрические модули и конструктивные элементы. Также достигнут значительный прогресс в установке свай и систем слежения за движением солнца (трекеров). Электромонтажные работы начались и продвигались в соответствии с графиком. К концу квартала было установлено 50% солнечных модулей", - говорится в отчете.

Отмечается, что проект также продемонстрировал высокие показатели в области охраны труда и техники безопасности: продолжительность работ превысила 1 млн человеко-часов без зарегистрированных случаев травматизма.

В компании сообщили, что число местных работников на проекте продолжает увеличиваться.

"В настоящее время на проекте заняты 444 человека, в том числе около 150 жителей освобожденных территорий. На пике строительных работ ожидается создание более 700 рабочих мест. В связи с увеличением численности персонала ведется расширение существующей инфраструктуры вахтового поселка. Строительные работы по проекту "Шафаг", как ожидается, продолжатся до середины 2027 года", - говорится в отчете.

Отметим, что стоимость проекта "Шафаг" составляет 200 млн долларов. Проект, одобренный к реализации в июне 2025 года, предусматривает строительство новой солнечной электростанции переменного тока мощностью 240 МВт.

Проект связан с инициативой по электрификации Сангачальского терминала (STEL) посредством новой коммерческой модели - механизма виртуальной передачи электроэнергии (virtual power transfer arrangement). Она позволит подключить терминал к национальной энергосети, управляемой компанией "Азерэнержи", через новые объекты инфраструктуры, которые будут построены как на территории терминала, так и за его пределами. В их числе - новая электрическая подстанция напряжением 220/110 кВ.

Ожидается, что совместная реализация проектов "Шафаг" и STEL позволит сократить эксплуатационные выбросы Сангачальского терминала примерно на 50% в течение оставшегося срока его эксплуатации, исходя из текущих прогнозов и планов.

В настоящее время электроэнергию для собственных нужд терминал вырабатывает с помощью семи газовых турбин. После его электрификации турбины будут поэтапно выведены из эксплуатации, что позволит высвободить используемый ими топливный газ для экспорта.

Доли участия в компании Shafag Jabrayil Solar Limited (SJSL) распределены следующим образом: bp – 40,01%, SOCAR Green – 39,99%, Фонд развития бизнеса Азербайджана – 10%, MVM – 10%.