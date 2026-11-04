Счетная палата выявила потенциал для увеличения поступлений от налога на имущество в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Некоторые крупные коммерческие объекты в Азербайджане не облагаются налогом на имущество, поскольку не отражаются в налоговом учете в составе основных средств. В этой сфере имеется дополнительный потенциал для увеличения доходов государственного бюджета.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, посвященном обсуждению проекта государственного бюджета на 2027 год.

По его словам, проведенный Счетной палатой аудит выявил, что некоторые юридические лица, несмотря на наличие в собственности крупных объектов недвижимости, в том числе коммерческого назначения, не отражают их в налоговом учете в качестве основных средств. В результате такое имущество не облагается налогом на имущество.

"Причины, по которым недвижимость не облагается налогом на имущество, как правило, связаны с задержками в оформлении документов о вводе объектов недвижимости в эксплуатацию", - отметил он.

В. Гюльмамедов сообщил, что в 2027 году отношение поступлений от налога на имущество к ВВП прогнозируется на уровне 0,3 процента.