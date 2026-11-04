Рост ненефтегазового сектора Азербайджана прогнозируется на уровне 5,2%

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2026 года ненефтегазовый экспорт Азербайджана (без учета операций с золотом Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики) увеличился на 20,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 3,2 миллиарда долларов. При этом 60 процентов экспорта пришлось на промышленную продукцию.

Об этом заявил руководитель Аппарата Министерства экономики Эльвин Джамалов, представляя в первом чтении проект закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год" на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, экономика Азербайджана сохраняет стабильность. По итогам реализации Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы с учетом ожидаемых результатов 2026 года прогнозируется, что среднегодовой рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны составит 2,7 процента, а ненефтегазового сектора - 5,2 процента. Эти показатели превышают установленные целевые ориентиры.

Э. Джамалов отметил, что 2026 год является заключительным годом реализации Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы, а впереди страну ожидает новый этап развития, охватывающий 2027-2030 годы.

"Концептуальную основу этого этапа составляет стратегический курс, определенный Президентом Ильхамом Алиевым. Данный курс опирается на три фундаментальные цели: обеспечение экономического роста за счет устойчивых и диверсифицированных источников, усиление ведущей роли частных инвестиций и предпринимательства в экономическом развитии, а также расширение экспортного потенциала товаров и услуг", - заявил он.

По словам руководителя Аппарата, долгосрочный и инклюзивный экономический рост зависит от развития экспортно ориентированных отраслей, создающих высокую добавленную стоимость. В этой связи в предстоящий период важно расширить роль отраслей ненефтегазового сектора, ориентированных на внешнюю торговлю, в особенности промышленности и сферы услуг, в обеспечении экономического роста.

Он сообщил, что с учетом ожидаемых результатов 2026 года ненефтегазовый экспорт с 2019 года увеличится в 2,5 раза.

В то же время по состоянию на 1 октября 2026 года стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 89,4 миллиарда долларов. Это вдвое превышает показатель конца 2018 года и годовой ВВП страны. Объем резервов примерно в 20 раз превышает размер внешнего государственного долга.

Э. Джамалов добавил, что с 2019 года количество трудовых договоров в частном секторе ненефтегазовой отрасли увеличилось примерно вдвое, составив 56,5 процента от общего числа трудовых договоров.

Среди основных движущих сил роста ненефтегазового сектора он назвал ненефтегазовую промышленность, логистику и цифровые услуги.

"Инвестиции частного сектора в основной капитал составили 14,7 миллиарда манатов, увеличившись в реальном выражении на 10,9 процента. Рост частных инвестиций в ненефтегазовом секторе составил около 21 процента", - подчеркнул он.

Руководитель Аппарата также обратил внимание на значение исполнения расходов государственного бюджета для обеспечения экономического роста.

"Полное исполнение расходов государственного бюджета, в том числе капитальных расходов, до конца года является важным фактором, влияющим на темпы экономического роста", - заявил Э. Джамалов.

Касаясь показателей внешней торговли, он отметил, что за первые девять месяцев 2026 года профицит внешнеторгового баланса Азербайджана без учета операций с золотом Государственного нефтяного фонда увеличился на 25 процентов и составил 7,1 миллиарда долларов.