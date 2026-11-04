В bp назвали объём добычи газа и конденсата на "Шах Дениз" в январе-сентябре 2026 г.

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2026 года на месторождении "Шах Дениз" в Азербайджане с платформ Shah Deniz Alpha и Shah Deniz Bravo было добыто около 20 млрд стандартных кубометров газа и порядка 3 млн тонн (около 21 млн баррелей) конденсата.

Об этом говорится в среду в отчете bp.

Таким образом, добыча конденсата осталась на уровне аналогичного периода 2025 года, тогда как производство природного газа сократилось на 4,8% в годовом исчислении. За первые девять месяцев прошлого года на месторождении было добыто 21 млрд стандартных кубометров газа.

В третьем квартале с месторождения "Шах Дениз" продолжались поставки газа на рынки Азербайджана (SOCAR), Грузии (GOGC) и Турции (BOTAŞ), а также поставки газ по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в нескольких точках и покупателям в Европе.

В настоящее время производственная мощность действующих объектов месторождения составляет около 79 млн стандартных кубометров газа в сутки, или примерно 28,8 млрд стандартных кубометров в год.

Проект "Шах Дениз-2"

По информации bp, в третьем квартале 2026 года в рамках проекта "Шах Дениз-2"продолжились подводно-технические работы на скважинах восточного северного фланга (East North flank). В сентябре была введена в эксплуатацию четвертая скважина на этом участке.

"Хотя основные задачи подводно-технического судна Khankendi по-прежнему связаны с деятельностью в рамках "Шах Дениз-2", включая завершение оставшихся скважин проекта, в течение первых девяти месяцев года судно также участвовало в кампании по подводному вмешательству на нескольких скважинах в районе глубоководного участка "Гюнешли" месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли". Работы были направлены на выявление возможностей для управления пластовым давлением и увеличения темпов добычи на АЧГ.

В этот период судно обеспечения водолазных работ Tofig Ismayilov оказывало поддержку на протяжении всего жизненного цикла месторождений, выполняя сервисные работы, обследования и подводные вмешательства на всех действующих подводных добычных объектах "Шах Дениз-2"и АЧГ. Это является частью интегрированного графика работ, обеспечивающего эффективное использование судов и буровых установок, оптимизацию деятельности и ускорение сроков ввода скважин в эксплуатацию", - говорится в отчете.

Доли участников проекта "Шах Дениз" распределены следующим образом: bp (оператор) – 29,99%, LUKOIL – 19,99%, TPAO – 19%, SGC – 16,02%, NICO – 10% и MVM – 5%.