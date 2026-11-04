Таможенные льготы и освобождения в Азербайджане достигают ₼3 млрд в год

БАКУ /Trend/ - Ежегодный объем льгот и освобождений, предоставляемых по линии таможенных органов Азербайджана, составляет около 3 миллиардов манатов.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, посвященном обсуждению проекта государственного бюджета на 2027 год.

По его словам, в 2027 году поступления в государственный бюджет по линии Государственного таможенного комитета прогнозируются на уровне 6 миллиардов 868 миллионов манатов.

Он отметил, что в следующем году ожидается увеличение объема импорта до 32,2 миллиарда манатов. С учетом влияния льгот и освобождений на бюджетные поступления соотношение таможенных поступлений к объему импорта будет на 0,3 процентного пункта ниже прогнозного показателя на 2026 год.

"Доходы государственного бюджета по линии Государственного таможенного комитета в 2025 году были исполнены с дефицитом в 3,5 процента. За первые девять месяцев 2026 года уровень исполнения составил 72,5 процента при годовом прогнозе в размере 6 миллиардов 862 миллионов манатов", - заявил В. Гюльмамедов.

Председатель Счетной палаты добавил, что в 2027 году на каждые 100 манатов таможенных поступлений административные расходы, как ожидается, составят 3,73 маната. Согласно международным оценкам, этот показатель соответствует среднему уровню эффективности.