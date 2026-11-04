Инфляция в Азербайджане в 2027 году ожидается на уровне 5,3% - министр

БАКУ /Trend/ - Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2027 году прогнозируется на уровне 5,3 процента.

Об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев, представляя в первом чтении законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год" на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр отметил, что среднегодовая цена одного барреля нефти на следующий год заложена в бюджетных расчетах на уровне 65 долларов.

"Безусловно, оценивая нынешнюю геополитическую ситуацию, мы полагаем, что цена на нефть, скорее всего, может быть выше. Однако для сохранения фискальной рамки, обеспечения единой фискальной дисциплины и применения системы прогнозирования в среднесрочном периоде мы придерживались консервативного подхода, исходя из прогноза цены на нефть в размере 65 долларов", - заявил Сахиль Бабаев.

Он сообщил, что прогнозный курс маната установлен на уровне 1,7 маната за доллар. По его словам, по итогам 2026 года государственный долг ожидается на уровне 20 процентов ВВП. Предполагается, что к концу среднесрочного периода, то есть к 2030 году, этот показатель практически не изменится и составит 20,3 процента.

"В настоящее время общий объем нашего государственного долга составляет 23 миллиарда 900 миллионов манатов. Это на 2,8 процентного пункта меньше по сравнению с началом текущего года. Сегодня Азербайджан входит в число стран мира с одним из наиболее благоприятных показателей соотношения государственного долга к ВВП. В структуре нашего долгового портфеля 16 миллиардов 200 миллионов манатов приходится на внутренний государственный долг, а 7 миллиардов 700 миллионов манатов - на внешний государственный долг", - отметил С. Бабаев.