Азербайджан и Кыргызстан укрепляют сотрудничество в сфере защиты персональных данных

БАКУ /Trend/ - В рамках международного форума «Data Protection Forum 2026», проходящего в Бишкеке, состоялся обмен экземплярами меморандума о сотрудничестве между Национальным агентством по кибербезопасности Азербайджана и Государственным агентством по защите персональных данных Кыргызстана.

Об этом сообщило Национальное агентство по кибербезопасности.

Документ, подписанный руководителями ведомств, предусматривает развитие сотрудничества в сфере защиты персональных данных, расширение обмена информацией и опытом, а также изучение и внедрение передовой международной практики. Меморандум также предусматривает укрепление совместной деятельности по защите прав субъектов персональных данных.

На форуме Национальное агентство по кибербезопасности, подведомственное министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана, представляла директор департамента по защите персональных данных Хаяла Бабаева.

В ходе обсуждений она проинформировала о работе, проводимой в Азербайджане в сфере защиты персональных данных и обеспечения цифрового доверия на фоне развития искусственного интеллекта.