Повышение прозрачности экономики обеспечивает измеримые фискальные результаты — Эльвин Джамалов

БАКУ /Trend/ - Наряду с экономическим ростом, повышение прозрачности экономики также обеспечивают измеримые фискальные результаты.

Об этом сказал глава аппарата министерства экономики Азербайджана Эльвин Джамалов при представлении законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год» в первом чтении на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он напомнил, что за 9 месяцев текущего года прогноз по налоговым поступлениям был исполнен на 107,2%, в том числе в ненефтегазовом секторе — на 102,9%, а годовой прогноз уже выполнен на 80,6%.

«Налоговые поступления увеличились на 9,4%, а поступления от налогов в ненефтегазовом секторе — на 12,6%, что превышает темпы номинального роста ВВП ненефтегазового сектора (7,6%). На долю частного сектора приходится 75% поступлений от ненефтегазового сектора. Доля налоговых поступлений ненефтегазового сектора в ненефтегазовых доходах государственного бюджета превысила 63%.

Поступления от обязательного государственного социального страхования увеличились на 8,5% и составили 5 миллиардов манатов. Прогноз по этому виду платежей исполнен на 105,6%. Устойчивый рост поступлений от социального страхования в последние годы на фоне повышения прозрачности рынка труда вносит значительный вклад в укрепление финансовой устойчивости Государственного фонда социальной защиты. Так, доля бюджетных отчислений в доходах ГФСЗ снизилась с 36% в 2018 году до 20% за 9 месяцев текущего года», — отметил он.

Кроме того, по словам главы аппарата министерства, с 2018 года число активных налогоплательщиков увеличилось в 2 раза, число плательщиков НДС — в 3,5 раза, а количество действующих объектов — в 1,7 раза.