ЦБА назвал главную цель денежно-кредитной политики Азербайджана на 2027 г.

БАКУ /Trend/ - В 2027 году главной целью денежно-кредитной политики Центрального банка Азербайджана останется удержание инфляции в целевых пределах. Ценовая стабильность и впредь будет служить основой для сбалансированного и устойчивого экономического роста.

Об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, посвященном обсуждению проекта государственного бюджета на 2027 год.

Он отметил, что в следующем году денежно-кредитная политика будет проводиться в рамках действующего режима. При этом стабильность обменного курса останется основным якорем ценовой стабильности.

"Профицит счета текущих операций платежного баланса продолжит поддерживать равновесие на валютном рынке и в следующем году.

В 2027 году краткосрочные ставки денежного рынка будут использоваться в качестве вспомогательной операционной цели денежно-кредитной политики. Для обеспечения движения краткосрочных ставок в пределах процентного коридора будет применяться адекватный и гибкий подход к использованию имеющихся инструментов", - отметил он.

Т. Кязымов подчеркнул, что Центральный банк продолжит принимать меры по укреплению процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.

"Проведение денежно-кредитной политики в координации с макропруденциальной политикой и другими направлениями деятельности Центрального банка останется в центре внимания и в следующем году. Углубление финансового сектора и укрепление финансовой стабильности окажут положительное влияние на трансмиссию денежно-кредитной политики", - добавил глава ЦБА.