Счетная палата предлагает ограничить рост текущих расходов бюджета Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в рамках бюджетного правила предлагается установить лимит на темпы роста текущих расходов в дополнение к показателю ненефтяного базового дефицита.

Об этом сообщил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, выступая на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, посвященном обсуждению проекта государственного бюджета на 2027 год.

По его словам, отношение ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному ВВП в 2027 году прогнозируется на уровне 17,1 процента. Это на 1,7 процентного пункта ниже аналогичного показателя 2026 года.

Он отметил, что в среднесрочной перспективе предусматривается ежегодное снижение данного показателя в среднем на 2,1 процентного пункта.

"Отношение ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному ВВП является одним из наиболее современных и профессиональных фискальных якорей, разработанных для сохранения макроэкономической стабильности стран с ресурсной зависимостью. Полагаем, что в качестве дополнительного якоря к правилу ненефтяного базового дефицита может быть добавлен лимит на темпы роста текущих расходов", - подчеркнул В. Гюльмамедов.

Председатель Счетной палаты добавил, что соблюдение установленного на среднесрочный период верхнего предела отношения государственного долга к ВВП ожидается в полном объеме.