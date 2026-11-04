Маленькие герои большого мира Резо Габриадзе в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Маленький ангел с позолоченными крыльями отбивает время на колоколе башни Театра марионеток в Тбилиси. Его звон словно приглашает в удивительный мир Резо Габриадзе - человека с душой ребенка, умевшего оживлять неодушевленное и видеть поэзию в самых обычных вещах.

В рамках Бакинского международного фестиваля искусств (BIAF-2026) бакинские зрители также смогли прикоснуться к этой сказочной вселенной. В Центре Гейдара Алиева Тбилисский театр марионеток Резо Габриадзе представил спектакль "Альфред и Виолетта" - нежную, трогательную и наполненную тонкой иронией историю любви, вдохновленную романом Александра Дюма-сына "Дама с камелиями" и оперой Джузеппе Верди "Травиата", сообщает корреспондент Trend.

Легендарный грузинский драматург, художник, кинорежиссер и скульптор Резо Габриадзе оставил яркий след в мировом искусстве. Автор сценариев к культовым фильмам "Мимино", "Не горюй!" и "Кин-дза-дза!", создатель любимого петербуржцами "Чижика-Пыжика", он обладал редким даром соединять тонкий юмор, философскую глубину и подлинную человечность.

Особое место в его творческой судьбе занял театр марионеток. Резо Габриадзе был создателем своего театра во всех смыслах этого слова: он придумал его художественный мир, собственноручно создавал и расписывал керамические плитки, украсившие знаменитую башню с часами, мастерил кукол, писал пьесы и формировал особую сценическую эстетику.

"Альфред и Виолетта" занимает особое место в истории театра: именно эта постановка открыла его сценическую жизнь в 1981 году. Гениальный юный астроном Альфред и рыжеволосая красавица-сирота Виолетта живут в неспокойном Тбилиси начала 1990-х годов. В одном из домов старого района Мтацминда зарождается их любовь.

Постепенно история героев выходит за пределы старой Мтацминды. Вместе с ними зритель оказывается в Милане, Риме, Венеции, Хашури, Абастумани и Дигоми. Эти города и места становятся частью удивительного повествования, в котором личная судьба героев словно соединяется с большим миром.

Маленькие, яркие, немного смешные и трогательные фигурки выходят на сцену, и зритель погружается в поэтичный, хрупкий мир, где все держится на предельной искренности. Едва заметные нити в руках мастеров заставляют оживать Альфреда, Виолетту, Жермона, Рассказчика... Куклы начинают дышать, двигаться, говорить, и вот нити словно растворяются в воздухе, а граница между вымыслом и реальностью исчезает. Перед нами уже не марионетки, а люди со своими судьбами, радостями и печалями. Когда звучит песня Виолетты, забываешь, что этот голос ей не принадлежит.

Куклы здесь обретают удивительную человечность. Герои легко переходят от светлой иронии к философским размышлениям, от смешного - к трогательному, от легкости - к глубокой драме. Эти хрупкие, безмолвные создания рассказывают о человеческой любви, одиночестве и тоске с такой тонкостью и пронзительностью, которая не всегда доступна даже живому актеру.

В отличие от трагического финала "Дамы с камелиями", Резо Габриадзе дарит своим героям надежду: в его интерпретации любовь становится спасением. Альфред открывает на небе новую звезду и посвящает ее Виолетте, навсегда соединяя их судьбы в поэтическом мире, сотканном из добра и нежности.

Представление уже закончилось, занавес опустился, но волшебный мир, в котором крошечная марионетка способна обрести душу, еще долго остается с тобой.

О том, как создавалась новая сценическая версия спектакля, почему эта история оказалась особенно близка ему самому и какие возможности открывает искусство марионеток, рассказал в беседе с журналистами режиссер постановки Лео Габриадзе.

По его словам, театр, основанный в 1981 году, давно мечтал приехать в Баку, и участие в фестивале стало прекрасной возможностью наконец осуществить эту поездку. Сам Лео Габриадзе уже бывал в азербайджанской столице - в 1982 году, однако за прошедшие десятилетия город, по его впечатлению, значительно преобразился.

"Это уже совершенно другой город. Баку стал намного красивее. Здесь прекрасная атмосфера, и нам очень нравится, как нас принимают", - поделился он впечатлениями.

Говоря о спектакле "Альфред и Виолетта", собеседник подчеркнул его особое значение в истории театра. Именно эта постановка стала первой сценической работой коллектива, открывшего свои двери в 1981 году. Спустя десятилетия театр вернулся к этой истории, предложив зрителям совершенно новое прочтение.

Как рассказал Лео Габриадзе, его отец практически полностью переработал первоначальную пьесу, изменив время и исторические обстоятельства, в которых разворачиваются события. Если действие первой версии происходило в Тбилиси в 1981 году, то в обновленной постановке оно перенесено в 1991 год - время распада Советского Союза, политических потрясений и драматических перемен в Грузии.

Таким образом, знакомая история любви, вдохновленная романом Александра Дюма-сына "Дама с камелиями" и оперой Джузеппе Верди "Травиата", обрела новое историческое и драматургическое измерение.

Особо Лео Габриадзе остановился на своей личной связи с главным героем - Альфредом. По его словам, решение вернуться к этой постановке было во многом продиктовано собственными воспоминаниями и переживаниями: в 1990 году он покинул Грузию и переехал в США.

"Я почувствовал очень близкую связь с главным героем. Для меня было важно вернуться в театр и поставить этот спектакль, потому что в нем есть многое из того, что я сам переживал в 1990-е годы", - рассказал он.

По мнению гостя фестиваля, эта история может найти отклик и у азербайджанской публики, поскольку Грузия и Азербайджан пережили непростые исторические перемены.

Отдельное внимание в беседе было уделено выразительным возможностям кукольного театра и его способности передавать сложные человеческие эмоции. Лео Габриадзе подчеркнул, что именно в этом заключается особая сила марионеток. По его мнению, куклы порой способны вызвать у зрителя больше доверия, чем живые актеры.

"Куклам легче поверить, чем людям. Они созданы именно для этих персонажей. У них нет никакой другой жизни - они существуют только для этой роли", - отметил он.

Лео Габриадзе также рассказал о творческом пути своего отца, который получил известность как сценарист, создавая сценарии к знаменитым фильмам. Впоследствии Резо Габриадзе посвятил себя театру марионеток, создав в центре Тбилиси особый камерный художественный мир. При этом театр никогда не ограничивался исключительно детской аудиторией: его постановки обращаются к серьезным темам, философским размышлениям и глубоким человеческим переживаниям.

Говоря о театральном сообществе, гость фестиваля отметил особую близость людей, работающих в жанре театра кукол. Он выразил желание познакомиться с Бакинским театром марионеток, увидеть его постановки и пригласить азербайджанских коллег на гастроли в Тбилиси.

"Мы все - одна большая семья. Немного эксцентричная, но все-таки семья", - с улыбкой подчеркнул он.

Он также пожелал Бакинскому театру марионеток дальнейших творческих успехов, отметив важную роль кукольного искусства в формировании будущей театральной аудитории. По его словам, именно кукольный театр для многих детей становится первым знакомством с миром сценического искусства.

Завершая беседу, Лео Габриадзе поблагодарил организаторов фестиваля за приглашение, подчеркнув, что подобные встречи дают театрам возможность открывать новые города, находить своего зрителя и устанавливать творческие связи. Он признался, что с удовольствием вернулся бы в Баку вновь.

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