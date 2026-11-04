В Азербайджане определен бюджет Фонда страхования от безработицы на следующий год

БАКУ /Trend/ - Доходы Фонда страхования от безработицы на 2027 год утверждены в размере 268,9 миллиона манатов, а расходы — 319,2 миллиона манатов.

Это отражено в законопроекте «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год».

Согласно документу, 267,2 миллиона манатов доходов фонда будут сформированы за счет взносов на страхование от безработицы, а 1,7 миллиона манатов — за счет прочих доходов.

Ожидается, что поступления по страховым взносам будут обеспечены за счет взносов организаций, финансируемых из бюджета, в размере 29,8 миллиона манатов, лиц, работающих в бюджетных организациях, — 29,8 миллиона манатов, а по внебюджетному сектору — 207,6 миллиона манатов.

Для финансирования расходов фонда на 2027 год за счет неиспользованных средств прошлых лет также предусматривается направить 50,3 миллиона манатов.

Одним из основных направлений расходов являются меры по самозанятости. На эти цели планируется выделить 113 миллионов манатов.

Кроме того, на страховые выплаты по безработице предусмотрено 36 миллионов манатов, на организацию профессиональной подготовки и дополнительного образования — 27,3 миллиона манатов, на консультационные услуги по профориентации — 1,6 миллиона манатов, на организацию ярмарок труда и бирж труда — 500 тысяч манатов, а на организацию оплачиваемых общественных работ — 3,8 миллиона манатов.

Таким образом, расходы фонда на 2027 год превысят его доходы на 50,3 миллиона манатов. Эту разницу планируется профинансировать за счет остатка средств прошлых лет.