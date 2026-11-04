Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в премьере фильма "Нефть и чернила: Истории, написанные нефтью" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 3 ноября в Киноцентре «Низами» состоялась премьера документального фильма «Нефть и чернила: Истории, написанные нефтью», являющегося совместным производством SOCAR и телеканала AnewZ.

В мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, официальные лица государства и правительства, члены аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, представители общественности.

Сначала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с творческим коллективом фильма, были сделаны памятные фотографии.

Выступая на премьере, исполнительный директор телеканала AnewZ Руфат Гамзаев сказал, что идея создания документального фильма возникла после ознакомления со 103 историческими открытками начала XX века, хранящимися в музейной коллекции SOCAR. Исполнительный директор сообщил, что фильм повествует о нефтяном буме в Баку вековой давности, о том, как развитие нефтяной промышленности привлекало в город людей со всего мира и способствовало его масштабным преобразованиям.

Напомнив, что Президент Ильхам Алиев объявил нынешний год в Азербайджане «Годом градостроительства и архитектуры», Руфат Гамзаев отметил, что в фильме через 103 исторические открытки и девять человеческих историй раскрывается влияние нефтяного бума на архитектуру и культуру Баку, а также рассказывается о судьбах людей, оставивших след в истории города.

Затем был продемонстрирован документальный фильм «Нефть и чернила: Истории, написанные нефтью».

Отметим, что основную сюжетную линию фильма составляют стремительно менявшийся столетие назад Баку, его нефтяные вышки, улицы и порт, а также личные истории людей, живших в городе в ту эпоху. Работа над фильмом продолжалась около шести месяцев. При его создании с помощью искусственного интеллекта были оживлены исторические открытки и архивные фотографии, воссоздана визуальная атмосфера той эпохи, а также реализована часть музыкальных решений.

В фильм также вошло эксклюзивное интервью с Ириной Трофимовой-Хомицкой, представительницей рода Иосифа Гославского, сыгравшего важную роль в формировании архитектурного облика Баку.