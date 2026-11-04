Активы банковского сектора Азербайджана за 10 месяцев выросли на 15,1%

БАКУ /Trend/ - Активы банковского сектора Азербайджана за 10 месяцев 2026 года увеличились на 15,1% и достигли 65,7 миллиарда манатов, а кредитный портфель вырос на 14% - до 34,3 миллиарда манатов. В частности, объем бизнес-кредитов увеличился на 16,9%, или на 2,7 миллиарда манатов.

Об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, посвященном обсуждению проекта государственного бюджета на 2027 год.

По его словам, в течение отчетного периода банковский сектор продолжал стабильно функционировать.

"Совокупный коэффициент достаточности капитала банковского сектора составил 16,7%, а коэффициент покрытия ликвидности - 156%, что значительно превышает установленные нормативные требования. Банковский сектор завершил отчетный период с положительным показателем рентабельности капитала (ROE) на уровне 20,75%.

Расширение активов банковского сектора способствовало поддержке экономической активности. Так, за 10 месяцев активы банковского сектора увеличились на 15,1% и достигли 65,7 миллиарда манатов, а кредитный портфель вырос на 14% - до 34,3 миллиарда манатов. В частности, объем бизнес-кредитов увеличился на 16,9%, или на 2,7 миллиарда манатов.

За этот период доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле банковского сектора составила всего 2,7%. Вклады населения увеличились на 12,9%, в том числе срочные вклады - на 13,7%", - отметил Т. Кязымов.

Кроме того, за девять месяцев 2026 года страховые премии в страховом секторе увеличились на 8%, а страховые выплаты - на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"На добровольные виды страхования приходится 80% страховых премий, на обязательные виды - 20%. При этом 56% страховых премий составляют сборы по страхованию жизни, а 44% - по видам страхования, не связанным со страхованием жизни", - сообщил глава ЦБА.