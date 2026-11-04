В Баку открылась I международная выставка недвижимости и инвестиций AIREX 2026 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку открылась первая специализированная международная выставка недвижимости и инвестиций в Азербайджане AIREX 2026.

Как сообщает корреспондент Trend, в выставке, которая продлится до 6 ноября, принимают участие более 70 местных и зарубежных компаний, представляющих различные страны Европы и Азии.

Ожидается, что выставку посетят около 20 тысяч человек. Мероприятие объединяет потенциальных покупателей жилья, инвесторов, а также профессиональных участников рынка недвижимости. Посетители могут ознакомиться с местными и международными проектами, получить информацию об их особенностях и перспективах развития, а также напрямую пообщаться с представителями компаний.

В рамках трехдневной программы запланированы пять панельных дискуссий, презентации компаний и мероприятия, посвященные новым подходам в секторе недвижимости.

В частности, участники обсуждают перспективы градостроительного развития Азербайджана, новые девелоперские проекты, брендированные резиденции, премиальные жилые комплексы, планирование городов и районов, устойчивое строительство, а также возможности сотрудничества финансовых и технологических компаний с сектором недвижимости.

Выступая на мероприятии, коммерческий директор PASHA Real Estate Group и генеральный директор по международным проектам Эльчин Гадимов заявил, что PASHA Real Estate Group планирует завершить строительство проекта Ritz-Carlton в Ташкенте летом 2028 года, а начать продажи недвижимости в рамках проекта - в четвертом квартале 2027 года.

По его словам, строительство проекта началось в начале прошлого года. Э.Гадимов отметил, что комплекс включает здание отеля Ritz-Carlton с резиденциями под этим брендом, а также две высотные жилые башни с апартаментами под брендом JW.

«Всего проект предусматривает около 700 брендированных резиденций, включая резиденции Ritz-Carlton и JW.

Кроме того, на территории комплекса планируется создать пешеходную зону с ресторанами, салонами и бутиками», - отметил он.

Э.Гадимов добавил, что проект расположен в районе Milliy Bog (Национальный парк) в Ташкенте, рядом с центральным парком.

По его словам, изображенный на представленной фотографии окружающий ландшафт соответствует реальному месту расположения проекта, а не является компьютерной визуализацией.

А начальник Бакинского главного управления по архитектуре и градостроительству при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана Риад Гасымов сообщил, что в Баку реализуется четвертая фаза проекта Центрального парка площадью 21 гектар.

По его словам, реализация первой фазы проекта Центрального парка площадью 20 гектаров началась в 2019 году. Вторая фаза проекта площадью 6,4 гектара стартовала в 2022 году и была завершена в 2024 году.

Р.Гасымов отметил, что сейчас реализуется крупнейшая фаза проекта, площадь которой составит 21 гектар.

Также он рассказал о White City. “Одним из крупнейших проектов городского обновления является White City, предусматривающий преобразование бывшей промышленной территории, известной как «Черный город», в современный многофункциональный городской район", - сказал Р. Гасымов.

Он отметил, что проект включает в себя жилые кварталы, деловые объекты, зеленые зоны и общественные пространства.

Среди основных направлений проекта Р.Гасымов назвал экологическое восстановление территории, ранее занятой нефтепромышленными объектами, развитие жилой, коммерческой и деловой инфраструктуры, создание парков, общественных площадей и пешеходных зон.

«Кроме того, проект предусматривает строительство новых дорог, пешеходных мостов, развитие транспортного сообщения с учетом перспективного расширения сети метро, а также интеграцию прибрежных районов с Бакинским приморским бульваром и рекреационными зонами.

Озеленение стало одним из заметных направлений преобразования городской среды Баку. В частности, реализуются проекты создания новых парков, реконструкции существующих общественных пространств и расширения "зеленой" инфраструктуры.

Новые парки и сады в перспективе станут частью "зеленых" коридоров столицы. Эти проекты также предусматривают создание общественных пространств для отдыха и общения, пешеходных маршрутов, спортивных объектов и зон активного отдыха», - отметил он.

Далее, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев отметил, что Фонд планирует инвестировать около 500 млн манатов в поддержку бизнеса в Карабахе в ближайшие 3-4 года.

По его словам, фонд совместно с министерством экономики Азербайджана разрабатывает новую программу поддержки бизнеса.

Р.Гаджиев также отметил, что развитие рынка недвижимости является одним из ключевых факторов возрождения Карабаха и реализации программы «Великое возвращение».

По его словам, Карабахский регион следует рассматривать и как новый рынок с широкими возможностями для бизнеса в сфере недвижимости.

«Создание новых объектов недвижимости в регионе открывает возможности для внедрения новых стандартов, реализации современных проектов и применения передового опыта», - отметил Р. Гаджиев.

Отметим, что выставка организована компанией PASHA Property Management. Спонсорами AIREX 2026 выступают PASHA Real Estate Group, Baku City Residences, Sea Breeze, PMD Group, Bakı Ağ Şəhər и ABB. Выставка проводится при стратегическом партнерстве Times Consulting и поддержке ряда государственных структур.