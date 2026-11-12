Два нефтяных танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе - КСИР

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Ормузском проливе два крупных нефтяных танкера подорвались на морских минах. В результате на судах произошли взрывы и начался пожар.

Об этом говорится в сообщении Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

"Несмотря на неоднократные предупреждения центра управления проходом через Ормузский пролив КСИР, два крупных нефтяных танкера, попытавшихся пройти через опасную южную часть пролива, подорвались на морских минах.

Эти два танкера в общей сложности перевозили более 4 миллионов баррелей сырой нефти. В настоящее время оба судна горят", - заявили в КСИР.

По информации КСИР, такая же участь постигнет любое судно, которое отключит системы GPS в Персидском заливе и Ормузском проливе и попытается при поддержке американских военных незаконно пройти через южную часть пролива.

Напомним, очередное обострение отношений между США и Ираном началось 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько волн ударов по территории Ирана. В Вашингтоне заявили, что эти действия стали ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном.

В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. В результате конфликта морская торговля в Ормузском проливе оказалась парализована.