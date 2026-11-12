Расходы на СМИ в Азербайджане в 2027 году составят ₼68,4 млн

БАКУ /Trend/ - В проекте государственного бюджета Азербайджана на 2027 год на финансирование культуры, искусства, информации, физической культуры, молодежной политики и других смежных сфер предусмотрено 643 миллиона манатов.

Об этом заявил заместитель министра финансов Азербайджана Гималай Мамишов в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год" на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по молодежи и спорту, общественным объединениям и религиозным организациям, а также по культуре, сообщает корреспондент Trend.

Он отметил, что по сравнению с исполнением государственного бюджета за 2025 год эта сумма увеличилась на 116 миллионов манатов, или 22 процента.

"Из указанной суммы 239 миллионов манатов, или 37 процентов, будет направлено на финансирование культуры и искусства, в том числе на содержание библиотек, музеев, культурных центров, театров и музыкальных коллективов; 68,4 миллиона манатов, или 11 процентов, - на телевидение, радио и издательское дело; 49 миллионов манатов, или 7,5 процента, - на мероприятия в сфере физической культуры и молодежной политики; 22,8 миллиона манатов, или 3,5 процента, - на прочие расходы, связанные с творческими союзами, обществами и религиозными мероприятиями; 264 миллиона манатов, или 41 процент, - на другие учреждения и мероприятия в этих сферах, включая централизованные культурные мероприятия, бухгалтерское обслуживание, ремонт объектов культуры и укрепление их материально-технической базы", - сказал Мамишов.

Заместитель министра сообщил, что на содержание культурных центров Азербайджана, действующих за рубежом, в следующем году предусмотрено 13,7 миллиона манатов, что на 20 процентов больше, чем в 2026 году.

"На содержание действующих в стране центров Гейдара Алиева, историко-краеведческих музеев и аналогичных учреждений культуры предусмотрено 49,7 миллиона манатов", - отметил он.

По словам Мамишова, для покрытия расходов медиаорганизаций и обеспечения их деятельности в 2027 году в общей сложности предусмотрено 68,4 миллиона манатов. На финансирование мероприятий, направленных на представление азербайджанской культуры мировой общественности посредством телевидения, а также на развитие театральной и кинематографической отраслей, предусмотрено 13,3 миллиона манатов, а на централизованные культурные мероприятия Министерства культуры - 26,8 миллиона манатов.

Кроме того, в проекте бюджета на следующий год предусмотрено 51,6 миллиона манатов на деятельность ряда организаций, в том числе театральных и концертных учреждений, 3,4 миллиона манатов - на деятельность Международного центра Низами Гянджеви, 3,1 миллиона манатов - на содержание Киноагентства и Государственного кинофонда при Министерстве культуры Азербайджана, а также 9 миллионов манатов - на обеспечение устойчивого развития азербайджанского кинематографа.