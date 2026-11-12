В Азербайджане планируют снизить ненефтяной базовый дефицит до 12% к 2030 г. - Гималай Мамишов

БАКУ /Trend/ - В государственном бюджете Азербайджана на 2027 год отношение ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному ВВП составит 17,1 процента. Это на 1,7 процентного пункта меньше показателя текущего года.

Об этом заявил в четверг заместитель министра финансов Азербайджана Гималай Мамишов в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год" на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта, общественных объединений и религиозных учреждений, а также культуры, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, одной из основных целей на среднесрочный период является снижение этого показателя до 13 процентов к 2029 году и до 12 процентов к 2030 году.

"Доля ненефтяных доходов в сводном бюджете составит 64,5 процента, что на 1,5 процентного пункта больше показателя текущего года. Это один из основных показателей снижения зависимости от нефтяного сектора. К концу среднесрочного периода данный показатель планируется довести до 70,4 процента", - добавил он.

Мамишов отметил, что бюджет на следующий год также имеет инвестиционную направленность. Так, доля капитальных расходов в государственном бюджете достигнет 32,5 процента, что значительно превышает показатели стран региона.

"Кроме того, отрадно, что в следующем году все районы смогут полностью покрывать свои расходы за счет собственных доходов. Таким образом, впервые не останется ни одного района, зависящего от дотаций. Дальнейший рост собственных доходов Нахчыванской Автономной Республики позволит в следующем году сократить объем выделяемой ей дотации на 6,4 процента", - сказал он.