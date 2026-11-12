Расходы на молодежную политику в Азербайджане в 2027 году составят ₼12,9 млн

БАКУ /Trend/ - В 2027 году расходы на молодежную политику в Азербайджане прогнозируются на уровне 12,9 миллиона манатов.

Об этом заявил заместитель министра финансов Азербайджана Гималай Мамишов в четверг в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год" на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по молодежи и спорту, общественным объединениям и религиозным учреждениям, а также культуре, сообщает корреспондент Trend.

"В следующем году на организацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта предусмотрено 35,8 миллиона манатов. В том числе 15,2 миллиона манатов - на проведение международных и внутристрановых спортивных мероприятий, 11,9 миллиона манатов - на содержание 76 спортивных объектов в рабочем и технически исправном состоянии, 3,9 миллиона манатов - на повышение мотивации спортсменов и тренеров, а также стимулирование высоких спортивных достижений на международной арене, 4,8 миллиона манатов - на другие спортивные мероприятия", - добавил Мамишов.

Заместитель министра отметил, что в 2027 году на молодежную политику предусмотрено 12,9 миллиона манатов. Из них 5,3 миллиона манатов направят на содержание 35 социальных учреждений "Молодежный дом", а 7,6 миллиона манатов - на другие мероприятия, связанные с развитием молодежи.

"В 2027 году на проведение мероприятий по доведению до мировой общественности правды об Азербайджане, популяризации исторического и культурного наследия азербайджанского народа, развитию связей с диаспорами других народов и формированию лоббистских структур предусмотрено 7,1 миллиона манатов", - отметил замминистра.