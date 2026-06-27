МИД Ирана заявил о нарушении США меморандума о взаимопонимании

БАКУ/ Trend/ - Нанесение прошлым вечером авиаударов армией США по нескольким объектам берегового контроля на южном побережье Ирана является очевидным нарушением Устава ООН, а также первого положения меморандума о взаимопонимании, подписанного между Ираном и США.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Ирана.

«Министерство иностранных дел Ирана решительно осуждает нанесение прошлым вечером авиаударов армией США по нескольким объектам на южном побережье Ирана. Иран расценивает нанесение ударов по нескольким объектам берегового контроля как очевидное нарушение пункта 4 статьи 2 Устава ООН, а также первого положения Исламабадского меморандума о взаимопонимании по прекращению войны, подписанного между Ираном и США», — отмечается в заявлении.

МИД Ирана подчеркивает, что в то же время нападение Израиля на Ливан, скоординированное с США, является очевидным нарушением первого положения меморандума о взаимопонимании.

«Иран в соответствии со статьей 51 Устава ООН будет всеми силами защищать свой суверенитет, безопасность и национальные интересы. Нанесение вооруженными силами Ирана ударов оборонительного характера по позициям США также произошло в этом направлении. Очевидно, что ответственность за сложившуюся ситуацию ложится на США и стороны, в какой-либо форме участвующие в нападениях против Ирана», — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что Иран призывает страны, расположенные в южной части Персидского залива, соблюдать нормы международного права и принцип добрососедства касательно недопущения использования своих территорий для совершения нападений на Иран.

Министерство добавило, что Иран призывает генеральных секретарей ООН и Совета Безопасности ООН, а также другие ответственные международные круги не оставаться безучастными к очевидному нарушению принципов Устава ООН.

Отметим, что прошлым вечером Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о нанесении ударов по территории Ирана в ответ на нападение на коммерческое судно в Ормузском проливе.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) в ответ на атаки армии США также нанес удары по пунктам дислокации американских войск в регионе.

Добавим, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военно-воздушные атаки против Ирана, а Иран с того же дня обстреливал Израиль и объекты США в регионе ракетами и БПЛА. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня.

18 июня между Ираном и США был подписан мирный меморандум. Меморандум подписали президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент США Дональд Трамп. С 19 июня данный меморандум вступил в силу.

21 июня при посредничестве Пакистана и Катара состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США.