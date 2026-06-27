Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/– Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,01 доллара США, или на 3,9%, составив 74,36 доллара США за баррель.
Об этом сообщил Trend источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 3,02 доллара США, или на 4%, и составила 71,90 доллара США.
Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 3,71 доллара США, или на 7,7%, составив 44,14 доллара США за баррель.
Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 2,68 доллара США, или на 3,7%, составив 70,56 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.