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Азербайджанская нефть подешевела

Энергетика Материалы 27 июня 2026 10:26 (UTC +04:00)
Азербайджанская нефть подешевела
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
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БАКУ /Trend/– Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,01 доллара США, или на 3,9%, составив 74,36 доллара США за баррель.

Об этом сообщил Trend источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 3,02 доллара США, или на 4%, и составила 71,90 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 3,71 доллара США, или на 7,7%, составив 44,14 доллара США за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 2,68 доллара США, или на 3,7%, составив 70,56 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.

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