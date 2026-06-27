Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили летний фестиваль CandyFest и посмотрели шоу цирка на воде «Волшебная жемчужина» (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 26 июня вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центрa Арзу Алиева посетили летний фестиваль CandyFest, проходящий на Бакинском бульваре.

Сначала гостям была предоставлена подробная информация о фестивале.

Фестиваль, стартовавший 1 июня, продлится до конца июля. Здесь предусмотрены презентации для гостей всех возрастных групп. Было указано, что во время фестиваля ежедневно с 17:00 до 19:00 для детей организуются интересные спектакли, интерактивные игры и развлекательные программы.

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили территорию ярмарки и различные киоски, организованные в рамках фестиваля. Гостьи продегустировали угощения в киосках, встретились с посетителями фестиваля и сфотографировались с ними. Во время посещения гостьям также были вручены различные подарки.

Затем Лейла Алиева и Арзу Алиева посмотрели шоу цирка на воде «Волшебная жемчужина», проходящее под открытым небом. Далее было продемонстрировано представление с участием сказочных персонажей, включавшее в себя световые, музыкальные и акробатические элементы.