Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в акции по посадке сезонных цветов на бакинском бульваре (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 26 июня на бакинском бульваре прошла акция по посадке сезонных цветов.

В акции приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева.

В ходе акции, организованной с целью обогащения зеленых зон бакинского бульвара, приумножения красоты и эстетичного облика территории, в соответствии со специальными ландшафтными композициями были высажены тысячи сезонных цветов различных видов.

Акция, проведенная совместно с волонтерами Общественного объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, имеет важное значение для поощрения активного участия в экологических инициативах, формирования ответственного отношения к окружающей среде, сохранения Приморского национального парка как зеленого пространства и усиления общественной поддержки его развитию.