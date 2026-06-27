Глава АПБА рассказал о нарушениях, проверках и новых мерах в сфере пищевой безопасности Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - Председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли дал интервью Агентству международной информации Trend и телеканалу Xəzər TV.

В своем интервью глава агентства рассказал о шагах, предпринимаемых в сфере пищевой безопасности, ожидаемых новшествах, а также о выявленных фактах правонарушений и нарушений стандартов.

По словам Гошгара Тахмазли, наиболее негативные случаи в сфере пищевой безопасности выявляются на продовольственных рынках. Председатель агентства также затронул тему ситуации с пищевой безопасностью в частных детских садах, отметив, что положение дел в них не является утешительным.

Гошгар Тахмазли высказался и о продуктах с фальсифицированным сроком годности в ресторанах, а также внес ясность в утверждения касательно бройлерных кур. Он отметил, что порой предпринимаются попытки сформировать мнение о наличии проблем с качеством продукции, выращиваемой на птицеводческих предприятиях Азербайджана.

Более подробно с этими и другими вопросами вы сможете ознакомиться в полном тексте интервью.

Отметим, что интервью выйдет в эфир 30 июня в 20:00 на ресурсах Trend и Xəzər TV.