SOCAR и «КазМунайГаз» обсудили расширение сотрудничества по транспортировке казахстанской нефти (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 3 ноября президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с председателем правления казахстанской компании «КазМунайГаз» Асхатом Хасеновым.

Об этом сообщила SOCAR.

В ходе встречи было подчеркнуто, что стратегические отношения между Азербайджаном и Казахстаном успешно развиваются также в энергетическом секторе.

Стороны рассмотрели ход реализации Меморандума о стратегическом сотрудничестве, подписанного между SOCAR и «КазМунайГаз» в 2024 году, в том числе вопросы расширения сотрудничества в сфере транспортировки казахстанской нефти через территорию Азербайджана, а также партнерства в различных областях энергетического сектора.

Напомним, что 1 июня этого года в рамках «Бакинской энергетической недели» президент SOCAR Ровшан Наджаф также встретился с председателем правления казахстанской компании «КазМунайГаз» Асхатом Хасеновым.

Как сообщили в SOCAR, в ходе встречи было отмечено успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в энергетическом секторе, а также выражено удовлетворение уровнем сотрудничества между SOCAR и «КазМунайГаз».

Было подчеркнуто, что проект по транспортировке казахстанской нефти через территорию Азербайджана успешно продолжается. Стороны рассмотрели проводимую в этом направлении работу, а также обменялись мнениями относительно возможностей для совместных инвестиций в других странах и по иным вопросам, представляющим взаимный интерес.