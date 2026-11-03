Мировая торговля СПГ в январе-октябре сократилась на 2%

БАКУ /Trend/ - Мировая торговля сжиженным природным газом (СПГ) в январе-октябре 2026 года сократилась примерно на 11 миллиардов кубометров, или 2 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА) Global Gas Security Review 2026, по итогам года мировой рынок СПГ может зафиксировать первое годовое снижение с 2012 года.

Как отмечается в документе, несмотря на существенное увеличение поставок с новых и действующих проектов, восьмимесячные ограничения судоходства через Ормузский пролив привели к тому, что ситуация на мировом газовом рынке оказалась значительно более напряженной, чем ожидалось ранее.

"На фоне сокращения предложения импорт СПГ в Европе и Азии также снижался в годовом выражении вплоть до октября. При этом с июля конкуренция между импортерами за спотовые партии СПГ заметно усилилась из-за совокупности неблагоприятных рыночных факторов и приближения отопительного сезона.

Дальнейшие перебои с поставками СПГ из Персидского залива могут усилить напряженность на рынке не только до конца 2026 года, но и в зимний период 2026/2027 годов.

Вместе с тем ввод новых мощностей по сжижению газа позволил частично смягчить последствия закрытия Ормузского пролива. В январе-октябре новые проекты обеспечили увеличение предложения СПГ примерно на 38 миллиардов кубометров в годовом выражении, причем около 85 процентов дополнительных объемов пришлось на Северную Америку.

Основной вклад внесли три проекта, начавшие наращивать производство в 2025 году: Plaquemines LNG и третья очередь расширения Corpus Christi в США, а также LNG Canada, несмотря на операционные трудности.

Новые проекты в Конго, а также у побережья Мавритании и Сенегала обеспечили более скромный прирост - около 3 миллиардов кубометров. Тем не менее это свидетельствует о растущей роли Африки на мировом рынке СПГ", - говорится в обзоре агентства.

Отмечается, что в январе 2026 года возобновил экспорт австралийский проект Darwin LNG, который не работал в течение двух лет из-за истощения связанного с ним газового месторождения. Подключение нового месторождения Barossa позволило увеличить экспорт СПГ из Австралии примерно на 2,8 миллиарда кубометров, или 3 процента, за первые десять месяцев года.

"Дополнительные объемы обеспечили и действующие проекты. Отдельные экспортеры увеличили поставки примерно на 16 миллиардов кубометров в годовом выражении.

В частности, экспорт СПГ из Малайзии вырос на 4 миллиарда кубометров, или 14 процентов, а из Нигерии - на 5 миллиардов кубометров, или 30 процентов. Это стало возможным благодаря улучшению операционной деятельности и повышению доступности газа для сжижения.

Поставки из Норвегии увеличились примерно на 2,5 миллиарда кубометров, или 80 процентов, после нормализации работы предприятий по завершении плановых и внеплановых остановок в 2025 году.

Рост экспорта более чем на 2 миллиарда кубометров, или 6 процентов, зафиксирован и в России. Этому способствовало увеличение поставок с находящегося под санкциями проекта Arctic LNG 2 в Китай.

Экспорт СПГ из Омана вырос примерно на 1,4 миллиарда кубометров, или 11 процентов, поскольку три технологические линии завода работали с загрузкой выше проектной мощности.

С учетом сокращения производства на некоторых других действующих предприятиях совокупный чистый прирост предложения СПГ за счет существующих проектов в январе-октябре составил около 13 миллиардов кубометров", - сообщает агентство.