Трамп заявил, что его участие в выборах обеспечило бы республиканцам победу с большим отрывом

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп считает, что республиканцы добились бы победы на промежуточных выборах, если бы он сам принимал в них участие.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Я не был среди кандидатов, но, если бы участвовал, мы бы победили с огромным преимуществом», — отметил американский лидер.

Отметим, что в настоящее время в США проходят промежуточные выборы в Конгресс. Американцы выбирают 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей. Сообщается, что демократы получили как минимум 127 мест в нижней палате Конгресса, а республиканцы — 83 места.