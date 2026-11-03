Запасы газа в хранилищах ЕС опустились до минимума с 2013 г. - МЭА

БАКУ /Trend/ - Газовые хранилища Европейского союза входят в отопительный сезон 2026/2027 годов с запасами на самом низком уровне с 2013 года. Это сокращает возможности региона противостоять перебоям в поставках газа и может усилить волатильность цен в зимний период.

Об этом говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА) Global Gas Security Review 2026.

Согласно оценкам агентства, низкий уровень запасов газа в европейских хранилищах может усилить зависимость региона от мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ) для удовлетворения зимнего спроса.

"В сочетании с ограниченными возможностями хранения газа в ряде стран Азии и Южной Америки эта ситуация может усилить конкуренцию за ограниченное количество гибких партий СПГ в ближайшие месяцы и оказать повышательное давление на спотовые цены, особенно в периоды высокого спроса.

По результатам моделирования МЭА, при условии более холодной, чем обычно, погоды и сохранения перебоев с поставками СПГ через Ормузский пролив уровень заполненности газовых хранилищ ЕС к концу марта 2027 года может опуститься ниже 10 процентов их рабочей мощности.

Это сделает европейский рынок особенно уязвимым к дополнительным похолоданиям, техническим сбоям и другим перебоям в поставках", - говорится в отчете МЭА.

В агентстве отмечают, что скорость отбора газа из хранилищ обычно снижается после того, как уровень их заполненности опускается ниже 30 процентов рабочей мощности.

Кроме того, низкий уровень запасов газа к концу отопительного сезона существенно увеличит потребность в закачке топлива в хранилища летом 2027 года. Это может продлить напряженность на газовом рынке и в следующем году.