Объем находящихся в обращении ценных бумаг в Азербайджане приблизился к ₼48 млрд

БАКУ /Trend/ - В III квартале 2026 года объем размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении, достиг 47,772 миллиарда манатов.

Об этом говорится в статистическом бюллетене Национального депозитарного центра (НДЦ) за II и III кварталы 2026 года.

Согласно информации, на конец II квартала объем размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении, составлял 45,808 миллиарда манатов. Таким образом, за III квартал показатель увеличился примерно на 4,3 процента.

На конец III квартала объем акций в структуре находящихся в обращении ценных бумаг составил 23,750 миллиарда манатов, государственных облигаций - 7,735 миллиарда манатов, корпоративных облигаций - 14,547 миллиарда манатов.

При этом объем корпоративных облигаций, номинированных в долларах США, составил 5,879 миллиарда манатов в эквиваленте.

Кроме того, на конец III квартала количество находящихся в обращении ценных бумаг, номинированных в манатах, составило 2 372, а номинированных в долларах США - 55.