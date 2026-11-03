Граждан Азербайджана предупредили о фальшивых сообщениях в WhatsApp перед Днем Победы

БАКУ /Trend/ - Национальное агентство кибербезопасности предупреждает о фальшивых кампаниях, распространяемых на платформе WhatsApp в связи с предстоящим Днем Победы.

В частности, пользователям через эту платформу рассылаются сообщения с вредоносными ссылками, в которых от имени Президента Азербайджанской Республики обещают выплатить денежное вознаграждение в размере 100 манатов.

Национальное агентство кибербезопасности призывает граждан проявлять бдительность при получении подозрительных сообщений и ссылок, распространяемых от имени государственных органов и официальных лиц, а также проверять информацию через официальные источники.

Кроме того, граждан просят сообщать о подобных случаях через официальный сайт Агентства (www.nca.az).