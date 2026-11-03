Новые акции Бакинского метрополитена на ₼809,7 млн прошли госрегистрацию

БАКУ /Trend/ - Новые акции ЗАО "Бакинский метрополитен" на общую сумму 809,7 миллиона манатов прошли государственную регистрацию.

Об этом говорится в информации о государственной регистрации ценных бумаг.

Согласно информации, государственную регистрацию прошли 57 миллионов 262 тысячи 208 обыкновенных акций акционерного общества номинальной стоимостью 14,14 маната каждая. Совокупная номинальная стоимость выпуска составляет 809 миллионов 687 тысяч 621,12 маната.

Акции были размещены закрытым способом и зарегистрированы 8 октября 2026 года под государственным регистрационным номером AZ1001019491.

Отметим, что 7 мая этого года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о реорганизации ЗАО "Бакинский метрополитен". Согласно документу, предусматривается реорганизация общества путем присоединения к нему ООО BakuBus и ООО "Бакинская служба такси".

Кроме того, указом, подписанным главой государства 2 октября, были расширены направления деятельности ЗАО "Бакинский метрополитен". Обществу предоставлены полномочия по организации пассажирских перевозок с использованием канатных дорог, проектированию и строительству соответствующей инфраструктуры, а также централизованному управлению услугами и координации их предоставления.