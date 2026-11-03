Сделка между Банком Республика и AccessBank успешно завершена

Банк Республика и AccessBank объявили об успешном завершении стратегической сделки, в результате которой Банк Республика приобрёл 100% акций AccessBank, а прежние акционеры AccessBank вошли в состав акционеров Банка Республика, получив вновь выпущенные Банком Республика привилегированные акции.

Завершение сделки стало важным этапом в развитии двух банков, объединив их финансовый потенциал, профессиональный опыт и взаимодополняющие бизнес-модели. Следующим этапом станет юридическое и операционное слияние, в результате которого будет сформирован один из крупнейших банков Азербайджана под брендом Банк Республика.

До завершения слияния оба банка продолжат работать под существующими брендами, обеспечивая бесперебойное обслуживание клиентов и выполнение всех обязательств перед клиентами и партнёрами.

В рамках подготовки к объединению Правление AccessBank возглавит Тариэль Исмайылов, который впоследствии станет председателем Правления объединённого банка. Временное исполнение обязанностей председателя Правления Банка Республика возложено на заместителя председателя Правления Аслана Абасова.

Объединение позволит укрепить финансовые позиции банка, расширить возможности финансирования бизнеса, повысить операционную эффективность, ускорить развитие цифровых каналов обслуживания и повысить качество банковских сервисов.

Комментируя завершение сделки, председатель Наблюдательного совета Банка Республика Шакир Рагимов отметил:

«Успешное завершение этой масштабной сделки свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате в Азербайджане, устойчивости банковского сектора и доверии международных инвесторов к его перспективам. Мы уверены, что объединение потенциала двух банков станет важным шагом в дальнейшем развитии финансового рынка страны. Выражаем искреннюю благодарность Центральному банку Азербайджана, акционерам обоих банков, нашим клиентам, банкам-партнёрам, международным финансовым институтам и всем участникам сделки за доверие, конструктивное сотрудничество и поддержку на протяжении всего процесса».

Для получения дополнительной информации:

Веб-сайт: www.bankrespublika.az

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