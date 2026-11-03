Доля ископаемого топлива в мировом энергопотреблении снизится до 82,7% к 2035 г.

БАКУ /Trend/ - Мировое потребление ископаемого топлива продолжит расти до 2035 года, несмотря на увеличение использования электроэнергии и сокращение спроса на нефть, газ и уголь в ряде крупных регионов-импортеров энергоресурсов.

Об этом говорится в аналитическом обзоре BMI, подразделения Fitch Solutions, посвященном предстоящей 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31).

Согласно прогнозу BMI, в 2035 году мировое потребление ископаемого топлива достигнет 586,1 эксаджоуля (ЭДж), что на 3,8 процента выше показателя 2026 года. При этом доля ископаемых источников энергии в структуре мирового первичного энергопотребления сократится с 86,7 процента в 2026 году до 82,7 процента в 2035 году.

"Сокращение потребления ископаемого топлива в Западной Европе, Китае и Японии не компенсирует его рост на развивающихся рынках и в странах-экспортерах энергоресурсов.

К 2035 году совокупное потребление ископаемого топлива в Западной Европе, Китае и Японии сократится на 21,3 эксаджоуля по сравнению с 2026 годом. В то же время на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENA), в Индии, Индонезии, Латинской Америке и странах Африки к югу от Сахары этот показатель увеличится на 35,1 эксаджоуля.

Энергетическая безопасность стала одной из центральных тем подготовки к COP31 на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и последующих конфликтов с Ираном. В частности, страны, зависящие от импорта энергоресурсов, рассматривают электрификацию как один из способов снизить зависимость от зарубежных поставок топлива.

Председательство COP31 выдвинуло добровольную цель довести долю электроэнергии в конечном энергопотреблении до 35 процентов к 2035 году. Соответствующая инициатива получила название "35 к 2035 году" (35-by-35 Global Electrification Pledge) и была представлена 21 сентября в Нью-Йорке", - говорится в обзоре.

Однако, согласно прогнозу BMI, к 2035 году глобальный уровень электрификации составит лишь 27,9 процента. При этом приблизиться к целевому показателю смогут только Азиатско-Тихоокеанский регион и Западная Европа.

В компании отмечают, что национальные климатические планы стран пока не соответствуют требованиям для достижения целей Парижского соглашения, а представленные обязательства существенно отстают от необходимых показателей.

BMI прогнозирует, что глобальные выбросы от энергетического сектора продолжат увеличиваться до 2032 года. Ожидается, что рост выбросов в Индии, Индонезии и странах Персидского залива компенсирует их сокращение в Европе и Китае.

В обзоре также отмечается, что COP31 пройдет с 9 по 20 ноября 2026 года в Анталье (Турция). Согласно договоренности, достигнутой на COP30 в Белене в ноябре 2025 года, Турция примет конференцию и возглавит повестку действий, тогда как Австралия будет руководить переговорным процессом.

"Среди основных вопросов предстоящих переговоров BMI выделяет механизм справедливого перехода, согласованный в Белене, финансирование мер по адаптации к изменению климата, а также устранение разрыва между национальными обязательствами и целями Парижского соглашения.

Выход США из Парижского соглашения снижает вероятность принятия новых обязательных международных климатических обязательств, поэтому на COP31 основное внимание, вероятно, будет уделено добровольным инициативам.

Средняя цена нефти Brent с начала 2026 года составила около 95 долларов за баррель против 69 долларов за баррель в 2025 году", - говорится в обзоре BMI.