КСИР заявил о подрыве трех нефтяных танкеров на минах в Ормузском проливе

БАКУ / Trend / - С прошлой ночи по настоящее время в Ормузском проливе три нефтяных танкера подорвались на минах, следуя по маршрутам, которые Иран считает незаконными.

Об этом говорится в сообщении Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

По утверждению КСИР, на нефтяных танкерах были отключены системы отслеживания и GPS. После подрыва на минах на судах произошли взрывы и начался пожар.

В КСИР заявили, что правила судоходства, введенные Ираном в Ормузском проливе, неоднократно доводились до сведения всех судов по радиосвязи. По версии иранской стороны, игнорирование этих правил и поддержка армии США приводят к подобным инцидентам.

Напомним, что очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном начался 8 июля. В тот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли серию ударов по территории Ирана, заявив, что это стало ответом на атаки на торговое судно в Ормузском проливе.

В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.

В результате конфликта морская торговля в Ормузском проливе оказалась парализована.