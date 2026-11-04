У берегов Омана два неизвестных снаряда попали в танкер

БАКУ /Trend/ - У берегов Омана произошёл инцидент с танкером. В судно попали два неизвестных снаряда.

Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок ВМС Великобритании (UKMTO).

Отмечается, что происшествие было зафиксировано в 14 морских милях к северо-востоку от побережья Омана, вблизи населённого пункта Лима. Два снаряда попали в машинное отделение танкера.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, информации об ущербе окружающей среде также не поступало.