Иран зарезервировал более 3 млрд литров топлива для ТЭС на зиму

БАКУ / Trend / - В Иране зарезервировано более 3 миллиардов литров жидкого топлива для поставок на тепловые электростанции в зимний период.

По информации Министерства нефти Ирана, об этом во вторник заявил глава ведомства Хамид Бовард во время посещения нефтехранилища в городе Рей, поврежденного в результате авиаударов США и Израиля.

"Указанный объем жидкого топлива предназначен для того, чтобы тепловые электростанции не столкнулись с дефицитом топлива в зимние месяцы", - отметил он.

Бовард также сообщил, что правительство Ирана реализует единый план в отношении потребления бензина и дизельного топлива. Ожидается, что предусмотренные им меры позволят сократить потребление и приблизить его объемы к уровню внутреннего производства, чтобы исключить необходимость импорта бензина.

Представитель Министерства нефти подчеркнул, что одним из главных приоритетов ведомства является экономия природного газа. В этой связи министерство призывает граждан в ближайшие месяцы поддерживать температуру в жилых помещениях на уровне 18-20 градусов. Ожидается, что участие населения в регулировании потребления газа позволит добиться положительных результатов.

Отметим, что за пять месяцев текущего иранского года (21 марта - 22 августа 2026 года) среднесуточное потребление бензина в Иране составило 132 миллиона литров. При этом среднесуточное производство бензина за указанный период находилось на уровне 122 миллионов литров.

Из-за высокого уровня потребления с 2021 года Иран превратился в импортера бензина.

Только за предыдущий месяц (23 августа - 22 сентября) потребление бензина в стране составило около 1,2 миллиарда литров.

Добавим, что, по заявлению исполнительного директора Национальной газовой компании Ирана Саида Таваколи, с учетом ожидаемого в текущем году снижения добычи газа в периоды пикового потребления дефицит может составить около 400 миллионов кубометров.

После ударов США и Израиля по четырем газоперерабатывающим заводам Ирана мощности по добыче газа сократились на 230 миллионов кубометров. В результате принятых мер удалось восстановить 100 миллионов кубометров из этого объема.