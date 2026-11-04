Что запуск Apple Pay и Google Pay означает для цифровой повестки Узбекистана?

БАКУ /Trend/ - Запуск Apple Pay и Google Pay в Узбекистане стал очередным этапом перехода страны к цифровой экономике, расширив возможности бесконтактных платежей и приблизив финансовые услуги к международным стандартам.

Запуск обеих платежных платформ 27 октября стал частью более широких усилий Узбекистана по модернизации банковской системы, развитию цифровых финансовых сервисов и укреплению связей с глобальной технологической экосистемой. Ранее, 19 октября, Министерство цифровых технологий объявило о предстоящем внедрении Google Pay.

Эти изменения происходят на фоне быстрого развития банковской и платежной инфраструктуры страны. По данным Центрального банка Узбекистана, по состоянию на 1 января 2026 года количество банковских карт в обращении превысило 68,2 млн против примерно 62 млн в начале 2025 года.

Рост популярности электронных платежей отражается и в объемах транзакций. Согласно данным Центрального банка, в 2025 году объем платежей через POS-терминалы достиг 460 трлн сумов (около $38,3 млрд), увеличившись примерно на 41% в годовом выражении. Эти показатели свидетельствуют о возрастающей роли безналичных расчетов в розничной торговле и коммерческой деятельности страны.

Наибольший объем POS-транзакций зафиксирован у Aloqabank — 54 трлн сумов (около $4,5 млрд). Далее следуют TBC Bank с показателем 33 трлн сумов ($2,74 млрд) и Национальный банк Узбекистана — 30 трлн сумов (примерно $2,5 млрд). При этом по состоянию на 1 января 2026 года количество действующих POS-терминалов по стране достигло 430 762, что отражает дальнейшее расширение инфраструктуры электронных платежей.

Новый этап развития рынка цифровых платежей Узбекистана

Внедрение этих технологий может способствовать укреплению доверия потребителей к цифровым транзакциям, особенно среди пользователей, которые все активнее прибегают к мобильному банкингу и онлайн-сервисам.

В то же время запуск международных платежных платформ открывает дополнительные возможности для отечественных банков и платежных компаний по совершенствованию технологических решений и расширению цифровых услуг. Участники местного рынка уже приступили к интеграции новых способов оплаты. TBC Bank Uzbekistan и финтех-компания Click внедрили Apple Pay для своих клиентов и на собственных платежных платформах, что отражает растущий интерес местных финансовых учреждений к использованию международных платежных технологий.

Появление международных платежных платформ создает дополнительные возможности для отечественных финансовых учреждений и финтех-компаний по расширению цифровых услуг и укреплению технологического потенциала.

Влияние на экономическую модернизацию и финансовую доступность

Одним из наиболее значимых потенциальных эффектов внедрения Apple Pay и Google Pay может стать их вклад в более широкий переход Узбекистана к безналичной экономике.

Развитие цифровых платежей способно сократить зависимость от наличных денег, упростить проведение расчетов и повысить эффективность коммерческой деятельности. Для бизнеса бесконтактные платежи означают ускорение обслуживания клиентов, снижение расходов на обработку наличности и дополнительные возможности для развития онлайн-продаж.

Особенно заметными эти преимущества могут стать для малого и среднего бизнеса, который занимает важное место в экономической повестке Узбекистана. По мере расширения доступа к цифровым платежам небольшим предприятиям будет проще обслуживать клиентов, предпочитающих электронные расчеты, в том числе через платформы электронной коммерции и цифровые сервисы.

Переход к безналичным расчетам также может способствовать повышению прозрачности экономической деятельности. Электронные транзакции формируют цифровые записи, которые упрощают бухгалтерский учет, облегчают финансовую отчетность и помогают сокращать долю неучтенных операций с наличными средствами. Хотя внедрение цифровых кошельков само по себе не устранит теневую экономику, более широкое использование электронных платежей может способствовать легализации коммерческой деятельности.

Еще одним важным аспектом является повышение финансовой доступности. Расширение мобильных платежных технологий может сделать повседневные финансовые услуги доступнее, особенно для молодежи и людей, которые все чаще управляют своими финансами с помощью смартфонов.

Более широкий эффект этих изменений будет зависеть от дальнейшего развития банковских услуг, совместимой платежной инфраструктуры и доступности цифровых технологий во всех регионах страны. Продвижение в этих направлениях позволит распространить преимущества бесконтактных платежей на более широкие слои населения Узбекистана.

Узбекистан уже движется в этом направлении. Согласно годовому отчету Центрального банка за 2025 год, объем транзакций с использованием технологии ближней бесконтактной связи NFC в 2024 году достиг 41,4 трлн сумов (около $3,4 млрд), увеличившись в 1,1 раза по сравнению с 2023 годом. Этот показатель демонстрирует, что бесконтактные платежи набирали популярность еще до появления Apple Pay и Google Pay. Интеграция международных платежных платформ может придать дополнительный импульс этой тенденции.

Укрепление международной интеграции и деловой среды

Появление Apple Pay и Google Pay имеет значение и для международных экономических позиций Узбекистана. В условиях стремления страны привлекать иностранные инвестиции, развивать туризм и укреплять торговые связи доступ к международным платежным технологиям может улучшить условия для иностранных туристов, представителей международного бизнеса и компаний, работающих на местном рынке.

Для иностранных гостей, чьи банковские карты поддерживают Apple Pay или Google Pay, возможность бесконтактной оплаты может сделать повседневные расчеты удобнее в торговых точках, принимающих такие платежи. При этом доступность услуги зависит от банка-эмитента карты, платежной системы и инфраструктуры конкретного торгового предприятия.

Для бизнеса интеграция международных платежных сервисов также может способствовать приведению местной коммерческой инфраструктуры в соответствие с ожиданиями иностранных клиентов и партнеров. Это особенно актуально для туристической отрасли Узбекистана, которая развивается на фоне продвижения исторических городов, культурного наследия и инвестиционных возможностей страны.

Кроме того, запуск этих сервисов отражает расширение сотрудничества Узбекистана с ведущими международными технологическими компаниями. О внедрении Google Pay было объявлено 19 октября в ходе мероприятия по цифровым технологиям в Самарканде, организованного в рамках формата C5+1, объединяющего страны Центральной Азии и США. Объявление прозвучало в рамках деловой программы с участием представителей государственных структур и ведущих технологических компаний региона и США. В этом контексте появление Google Pay и Apple Pay можно рассматривать как часть более широкого процесса интеграции Узбекистана в международные технологические и финансовые экосистемы.

Важную роль в создании условий для внедрения международных платежных платформ сыграла также руководитель Администрации Президента Узбекистана Саида Мирзиёева. 23 сентября 2026 года в Нью-Йорке она встретилась с вице-президентом Google Караном Бхатией. Стороны обсудили технологическое сотрудничество и влияние последних законодательных изменений на доступность международных платежных систем в Узбекистане. Мирзиёева напрямую связала регуляторные реформы с расширением международных платежных услуг, отметив: «В результате открываются более широкие возможности для беспрепятственного использования международных платежных систем в Узбекистане».

По итогам встречи 27 октября Мирзиёева объявила о запуске Apple Pay и Google Pay в Узбекистане в своем Telegram-канале, официально подтвердив появление этих сервисов в стране. Ее взаимодействие с Google, а также регуляторные изменения, проведенные под руководством Президента Шавката Мирзиёева, демонстрируют значение координации на государственном уровне для создания условий выхода международных технологических компаний на узбекский рынок.

Присутствие этих платформ также может стимулировать дальнейшее сотрудничество международных технологических провайдеров, местных банков и финтех-компаний в таких направлениях, как безопасность платежей, развитие финансово-технологической инфраструктуры и цифровых услуг.

Запуск сервисов отражает и более широкую повестку Президента Шавката Мирзиёева по ускорению цифровой трансформации Узбекистана и укреплению его интеграции в глобальную технологическую экосистему. Правительство уделяет приоритетное внимание цифровизации различных отраслей экономики, модернизации государственных услуг и международному технологическому сотрудничеству.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году, Мирзиёев подчеркнул возрастающее экономическое значение цифровой инфраструктуры: «Цифровизация, безусловно, является перспективным направлением сотрудничества, поскольку становится новым языком экономики». Он также отметил расширение роли цифровых платформ в сфере занятости, логистики, платежных услуг и экспортных возможностей.

В этих условиях запуск Apple Pay и Google Pay представляет собой практический результат реализации цифровой повестки Узбекистана, укрепляя связи между национальными финансовыми учреждениями и международными технологическими компаниями.

Расширение возможностей цифровых платежей

Запуск Apple Pay и Google Pay открывает дополнительные перспективы для модернизации платежной инфраструктуры Узбекистана. По мере подключения новых коммерческих банков и расширения поддержки различных типов карт доступ к международным цифровым платежным платформам сможет получить все большее число потребителей.

Кроме того, развитие этого направления стимулирует предприятия модернизировать POS-терминалы и платежные системы, а финансовые учреждения — инвестировать в кибербезопасность и цифровую инфраструктуру. Дальнейшее расширение сети приема бесконтактных платежей, наряду с повышением цифровой грамотности и финансовой доступности, может придать дополнительный импульс развитию безналичной платежной экосистемы страны.

Эти изменения будут иметь важное значение для того, чтобы преимущества цифровой трансформации распространялись не только на крупные города, но и на предприятия и потребителей по всему Узбекистану.

Перспективы: шаг к более интегрированной цифровой экономике

Запуск Apple Pay и Google Pay стал важным событием для рынка цифровых платежей Узбекистана, отражающим стремление страны модернизировать финансовую инфраструктуру и расширять доступ к международным технологиям.

Помимо непосредственного удобства для потребителей, внедрение этих сервисов может поддержать развитие электронной коммерции, стимулировать дальнейшие инвестиции в платежную инфраструктуру и повысить конкурентоспособность отечественных финансовых учреждений.

По мере расширения использования этих платформ они могут стать частью более масштабной трансформации финансовой экосистемы Узбекистана, способствуя формированию более прозрачной, доступной и интегрированной в международные процессы цифровой экономики.