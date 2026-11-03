В Азербайджане изменен список должностных лиц, имеющих право пользоваться VIP-залами аэропортов

БАКУ / Trend/ - Внесены изменения в постановление Кабинета министров Азербайджана № 322 от 29 октября 2021 года "Об утверждении Списка должностных лиц Азербайджанской Республики, имеющих право пользоваться услугами залов для особо важных лиц (VIP) и официальных делегаций в аэропортах Азербайджанской Республики, Списка представителей иностранных государств и международных организаций, имеющих право пользоваться услугами залов для особо важных лиц (VIP) и официальных делегаций в аэропортах Азербайджанской Республики, а также Правил пользования залами для особо важных лиц (VIP) и официальных делегаций в аэропортах Азербайджанской Республики".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно внесенным изменениям, помощники председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики исключены из списка должностных лиц, имеющих право пользоваться услугами VIP-залов в аэропортах Азербайджана.

Вместе с тем в список включены следующие должностные лица:

- помощник полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике (при внутренних авиаперевозках);

- начальник Главного таможенного управления Нахчывана Государственного таможенного комитета;

- начальники главных управлений Государственной службы безопасности и Службы внешней разведки по Нахчывану;

- начальник Главного регионального управления миграции Нахчывана Государственной миграционной службы;

- военный прокурор Нахчывана;

- начальник Главного управления Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу по Нахчывану.