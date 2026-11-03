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FINCA Azerbaijan разместила облигации на 2 млн манатов

Экономика Новость 3 ноября 2026 18:21 (UTC +04:00)
FINCA Azerbaijan разместила облигации на 2 млн манатов
Фото: Trend News Agency
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Экономический журналист Все материалы

БАКУ/Trend/ - Облигации небанковской кредитной организации (НБКО) ООО «FINCA Azerbaijan» на общую сумму 2 миллиона манатов зарегистрированы государством.

Об этом говорится в информации о государственной регистрации ценных бумаг.

Согласно информации, организацией выпущено 20 тысяч облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая. Их общая номинальная стоимость составляет 2 миллиона манатов.

Ценные бумаги были размещены методом публичного предложения и зарегистрированы государством 1 октября 2026 года.

«FINCA Azerbaijan» осуществляет деятельность с 2000 года и расположена по адресу: город Баку, улица Физули, 67. Номер лицензии НБКО — 110-QB.

Членами Наблюдательного совета ООО «FINCA Azerbaijan» являются Джерролд Смелцер и Курдаш Мерал Эреденк гызы. В состав правления организации входят Заур Нурмамедов, Шахрияр Османов и Сельджук Юсифли. Должность внутреннего аудитора занимает Вафа Мамедова.

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