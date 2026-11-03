Утверждены Положение и структура Агентства госрезервов Азербайджана

БАКУ / Trend/ - Утверждены Положение и структура Агентства государственных резервов Азербайджанской Республики.

Соответствующий указ подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

Согласно Указу, предельная численность работников Аппарата Агентства государственных резервов Азербайджанской Республики установлена в размере 66 штатных единиц, а предельная численность работников его региональных подразделений — 9 штатных единиц.

В то же время при Агентстве создается бюджетная организация «Центр хранения государственных резервов».

Установлено, что Центр будет осуществлять хранение государственных резервов, формируемых Агентством. Предельная численность работников Центра составит 200 штатных единиц.

Кабинету министров Азербайджана поручено в двухмесячный срок определить и представить Президенту страны информацию о следующих вопросах:

перечне подведомственных структур, не входящих в структуру Агентства;

численности и составе членов Коллегии Агентства;

размерах заработных плат (должностных окладов, надбавок к должностным окладам, премий и других выплат) и системе оплаты труда работников Центра;

обеспечить принятие мер по передаче с баланса Агентства на баланс Центра активов, необходимых для хранения формируемых Агентством государственных резервов и организации текущей деятельности Центра.

Также Кабинету министров поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

Агентству поручено в месячный срок утвердить устав и структуру Центра и проинформировать об этом Президента Азербайджана.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено:

ежегодно предусматривать в проекте государственного бюджета средства, необходимые для организации деятельности Агентства и Центра;

обеспечить финансирование Центра в 2026 году за счет средств, предусмотренных абзацем 1.11.6.10 части 1 Указа Президента Азербайджанской Республики № 564 от 29 декабря 2025 года «О ряде вопросов, связанных с применением Закона Азербайджанской Республики № 292-VIIQ от 9 декабря 2025 года "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год"»;

в соответствии с пунктом 3.7 Указа Президента Азербайджанской Республики № 489 от 25 августа 2025 года «О дополнительных мерах по организации эффективного управления государственными финансами» провести финансовую экспертизу структуры и системы оплаты труда бюджетной организации, предусмотренной в части 4 настоящего Указа, и принять меры по их оптимизации.

Согласно документу, части 1 и 2 Указа Президента Азербайджанской Республики № 1594 от 10 февраля 2022 года «Об обеспечении деятельности Агентства государственных резервов Азербайджанской Республики» (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2022, № 2, статья 105 (Том I); 2024, № 2, статья 145) признаны утратившими силу.