Развитие фармсектора в Азербайджане: промышленный потенциал, инвестиции и новые экономические возможности

БАКУ/Trend/ - Развитие фармацевтической промышленности имеет стратегическое значение с точки зрения диверсификации ненефтегазового сектора, расширения местного производства и повышения устойчивости системы лекарственного обеспечения. В современной промышленной экономике фармацевтический сектор выделяется своими возможностями по созданию высокой добавленной стоимости, внедрению технологических знаний в производственные процессы и расширению занятости. Развитие этой отрасли не ограничивается исключительно производством лекарственных средств и медицинских изделий. Оно также открывает новые возможности для расширения взаимодействия между химической промышленностью, лабораторными исследованиями, медицинскими технологиями, производством упаковки, логистикой и научно-исследовательской деятельностью.

Целенаправленная экономическая политика, реализуемая под руководством Президента Ильхама Алиева, создала важную основу для направления ресурсов и возможностей, полученных Азербайджаном благодаря традиционному энергетическому сектору, на развитие ненефтегазовой промышленности, диверсификацию экономики и формирование новых производственных отраслей. Стимулирование частных инвестиций, расширение предпринимательской деятельности, создание современной промышленной инфраструктуры и поддержка местного производства являются основными направлениями этой политики. Создание промышленных парков и применение стимулирующих механизмов в отношении действующих на их территории предприятий служат примером согласования государственных целей экономического развития с конкретными инвестиционными проектами. Такой подход открывает дополнительные возможности для наращивания производственного потенциала в стратегически важных отраслях, в том числе фармацевтике, внедрения современных технологий в стране, создания новых рабочих мест и превращения Азербайджана в региональный производственный центр.

Рост производственного потенциала и инвестиционная активность

Одной из примечательных особенностей развития фармацевтической промышленности Азербайджана в последнее время является рост производственных показателей. Согласно данным Государственного комитета статистики, за январь–сентябрь текущего года в Азербайджане было произведено фармацевтической продукции на сумму 32,9 миллиона манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость произведённой продукции увеличилась на 60,4%. За этот период также увеличился выпуск лекарственных средств: в годовом выражении рост составил 92,8%.

Снижение зависимости от импорта и укрепление системы лекарственного обеспечения

Одной из основных задач Азербайджана на предстоящем этапе является дальнейшее укрепление конкурентоспособной промышленной экосистемы, ориентированной на экспорт. Фармацевтика, учитывая высокую добавленную стоимость, технологический потенциал и потребность в квалифицированных кадрах, является одной из наиболее перспективных отраслей в рамках этой стратегии.

Промышленный парк Пираллахи предлагает предпринимателям широкие льготы и механизмы стимулирования

В этом отношении особое значение имеет Промышленный парк Пираллахи. Его основные цели — развитие и поддержка фармацевтической промышленности, снижение зависимости от импорта фармацевтической продукции, стимулирование местного производства для удовлетворения потребностей населения в лекарственных средствах, а также увеличение занятости в производственной сфере.

В Промышленном парке Пираллахи зарегистрированы 6 резидентов. Общий инвестиционный портфель парка составляет 175,6 миллиона манатов. Из этой суммы 111,3 миллиона манатов уже направлены на реализацию проектов. В результате осуществляемых проектов на сегодняшний день постоянной работой обеспечены 215 человек. Резидентами парка к настоящему времени произведена продукция общей стоимостью 82,2 миллиона манатов.

В целом в промышленных парках для предпринимателей предусмотрены достаточно широкие льготы и механизмы стимулирования. Прежде всего, резиденты обеспечиваются готовой инфраструктурой, созданной за счёт государственных средств. Кроме того, с даты регистрации резиденты освобождаются от налогов на имущество, землю и прибыль сроком на 10 лет. Также техника и оборудование, импортируемые из-за рубежа для производственных целей, освобождаются от НДС и таможенных пошлин.

Современные производственные стандарты и технологические возможности

Одним из предприятий, вносящих вклад в развитие фармацевтической промышленности в Промышленном парке Пираллахи, является ООО «R-Pharm». Инвестиционная стоимость завода составляет 16 миллионов долларов США, а его годовая производственная мощность — 250 миллионов таблеток и капсул.

Деятельность предприятия имеет значение не только с точки зрения расширения местного фармацевтического производства, но и внедрения в стране международного производственного опыта. Предприятие стало первым фармацевтическим производителем в Азербайджане, получившим сертификат GMP. Применение этих стандартов предъявляет особые требования к управлению производственными процессами, контролю качества сырья и готовой продукции, надлежащей эксплуатации оборудования и профессиональной подготовке специалистов, занятых на производстве. Такой подход создаёт важную основу для обеспечения качества и безопасности при производстве лекарственных средств.

Новые инвестиционные проекты расширяют фармацевтическое производство

Развитие фармацевтического производства не ограничивается удовлетворением существующего спроса. Этот процесс также предполагает внедрение в стране современных технологических знаний, накопление производственного опыта и создание основы для выпуска более широкого ассортимента продукции в будущем.

В этом отношении особого внимания заслуживают новые проекты, реализуемые в Промышленном парке Пираллахи, в том числе предприятие «Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations». Масштаб проекта и структура его финансирования демонстрируют роль как частного капитала, так и государственной поддержки в развитии фармацевтического сектора.

В 2023 году предприятию был присвоен статус резидента Промышленного парка Пираллахи. Его учредителями являются турецкая компания «Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi A.Ş.», Фонд развития бизнеса Азербайджана, подведомственный министерству экономики, и турецкая компания «SİA Pharmaceuticals».

В финансировании проекта общей стоимостью 113,9 миллиона манатов, наряду с частными инвестициями, были задействованы 13,2 миллиона манатов инвестиций Фонда развития бизнеса Азербайджана и 10 миллионов манатов льготного кредита. В качестве резидента Промышленного парка предприятие было освобождено от уплаты НДС и таможенных пошлин на сумму более 7 миллионов манатов.

Годовая производственная мощность предприятия — 60 миллионов упаковок лекарственных средств, в том числе 2,5 миллиарда таблеток и капсул. Здесь будут производиться препараты для лечения сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний, урологические и противодиабетические препараты, лекарственные средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, обезболивающие препараты, антибиотики и другие лекарственные средства.

Перспективы развития предприятия включают увеличение объёмов производства, локализацию производства более 500 препаратов в течение 5 лет, максимально возможное удовлетворение внутреннего спроса и расширение географии экспорта.

На заводе установлено оборудование производства ведущих компаний США, Японии, Германии, Швейцарии, Китая, Дании, Швеции и Турции, что позволяет выпускать лекарственные средства в соответствии с высокими международными стандартами. Использование такого современного оборудования является одним из основных факторов укрепления технологического потенциала завода.

Современное оборудование позволяет точно управлять производственными процессами, усиливать контроль качества продукции и выпускать лекарственные средства в соответствии с международными стандартами. Это имеет значение не только с точки зрения увеличения объёмов производства предприятия, но и повышения доверия к местной фармацевтической продукции, а также расширения возможностей её выхода на зарубежные рынки.

Экспортные возможности и выход на региональные рынки

Отметим также, что наряду с реализацией продукции на внутреннем рынке, предусмотрен её экспорт в зарубежные страны. Было бы неправильно ограничивать перспективы нового предприятия исключительно рынком Азербайджана. Планируемый экспорт производимой продукции в Узбекистан, Казахстан, Грузию и другие страны создаёт благоприятные возможности для укрепления позиций республики на региональном фармацевтическом рынке.

Расширение географии экспорта имеет важное значение с точки зрения увеличения объёмов местного производства и диверсификации рынков сбыта. Выход не только на внутренний, но и на зарубежные рынки позволит производителю охватить более широкую аудиторию потребителей, наладить долгосрочные коммерческие связи и расширить своё участие в региональных цепочках поставок.

Географическое положение Азербайджана и его экономические связи со странами региона создают дополнительные возможности для поставок фармацевтической продукции на зарубежные рынки. Вместе с тем укрепление позиций на региональных рынках не ограничивается наличием производственных мощностей. Важными условиями также являются соответствие качества продукции международным требованиям, завершение регистрационных процедур в странах, в которые планируется её экспорт, ценовая конкурентоспособность и создание надёжных дистрибьюторских сетей.

Согласование этих факторов может обеспечить местным производителям возможность закрепиться на зарубежных рынках и реализовать экспортный потенциал. В перспективе расширение экспорта может способствовать увеличению добавленной стоимости в фармацевтической промышленности Азербайджана, развитию производственного опыта и технологических возможностей, а также формированию новых направлений экономической деятельности в смежных отраслях.

Таким образом, выход предприятия на региональные рынки имеет значение не только с точки зрения продажи отдельных видов продукции за рубежом, но и повышения конкурентоспособности ненефтегазовой промышленности страны, а также укрепления роли Азербайджана в региональных производственных цепочках и цепочках поставок.

Человеческий капитал и подготовка квалифицированных кадров

Указание на то, что постоянной работой будут обеспечены 178 человек, свидетельствует о непосредственном вкладе предприятия «Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations» в развитие рынка труда. Вместе с тем для более полной оценки экономического эффекта этого показателя важны также профессиональная структура создаваемых рабочих мест и возможности дальнейшего расширения занятости.

Создание официальной учебно-производственной базы для Карабахского университета и Азербайджанского медицинского университета свидетельствует о том, что деятельность фармацевтического предприятия не ограничивается производством и что оно также может вносить вклад в подготовку квалифицированных кадров. Такое сотрудничество позволит студентам применять теоретические знания в реальных производственных условиях, знакомиться с современными технологиями и приобретать практические навыки.

Промышленный парк Пираллахи станет центром нового промышленного кластера

Примечательно и то, что новое предприятие расположено именно в Промышленном парке Пираллахи. Основное преимущество промышленных парков не ограничивается льготами, предоставляемыми инвесторам. Их главная цель заключается в концентрации предприятий одной и смежных отраслей в едином месте, оптимизации инфраструктурных расходов, ускорении обмена технологиями и знаниями, а также создании новых производственных цепочек.

Расширение фармацевтического производства в будущем может создать в Пираллахи условия для развития не только предприятий по производству лекарственных средств, но и производства упаковочных материалов, медицинской продукции, лабораторных услуг, логистики, технического обслуживания и других смежных направлений деятельности. Такой кластерный подход позволит обеспечить формирование большей части добавленной стоимости в фармацевтической промышленности непосредственно внутри страны.