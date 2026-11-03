Облигации GL Group прошли госрегистрацию

БАКУ/ Trend/ - Облигации ОАО GL Group общей стоимостью 800 тысяч манатов прошли государственную регистрацию.

Об этом говорится в информации о государственной регистрации ценных бумаг.

Согласно данным, компания выпустила в рамках двух эмиссий в общей сложности 8 тысяч облигаций. Номинальная стоимость каждой облигации составляет 100 манатов.

Общая номинальная стоимость 3 тысяч облигаций первой эмиссии составляет 300 тысяч манатов, а 5 тысяч облигаций второй эмиссии — 500 тысяч манатов.

Обе эмиссии размещены методом публичного предложения и прошли государственную регистрацию 9 октября 2026 года.

GL Group — частная энергетическая компания Азербайджана, созданная в 2019 году. В мае 2024 года компания расширила свою деятельность, трансформировавшись в группу, объединяющую несколько предприятий энергетического сектора.

GL Group осуществляет нефтегазовые операции на месторождениях «Кюрсенги», «Гарабаглы», «Бузовна-Маштага», «Гала» и «Зиря» в Азербайджане. Сферы деятельности компании включают добычу нефти и газа, буровые работы и технические услуги. Начиная с 2024 года, компания расширила свою деятельность по энергетическим активам в Турции, а с 2026 года — в США.