В Баку отмечен юбилей автора песен к фильмам "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Операция Ы" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре русской культуры в Баку состоялся концерт "Зацепин-100", приуроченный к 100-летию выдающегося российского композитора Александра Зацепина.

Об этом Trend сообщила ведущая и художественный руководитель концерта, доктор философии по искусствоведению, доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Алёна Инякина.

Его музыка на протяжении нескольких десятилетий объединяет разные поколения слушателей. От задорных комедийных ритмов до лирических композиций, затрагивающих самые тонкие струны души, - музыка Зацепина узнаваема с первых звуков. Это и легендарные эстрадные хиты, и саундтреки к культовым советским фильмам.

Александр Зацепин получил всенародную известность как автор музыки к кинофильмам, в том числе знаменитым комедиям Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", а также к полнометражному мультфильму "Тайна третьей планеты".

Уже в 1970-е годы творчество Зацепина вышло за рамки кинематографа: его песни стали исполняться на эстраде в качестве самостоятельных концертных номеров.

Многогранное творчество Александра Зацепина также тесно связано с азербайджанской эстрадной культурой. Многие талантливые песни композитор создал в сотрудничестве с известным азербайджанским поэтом-песенником Онегиным Гаджикасимовым. Яркие и самобытные композиции Зацепина звучали в исполнении выдающегося азербайджанского певца, Народного артиста Муслима Магомаева.

Во время мероприятия Алёна Инякина рассказала об интересных страницах жизни и творческого пути композитора, особенностях его работы в кинематографе, а также забавных историях, связанных с созданием известных песен.

"Концерт, посвященный юбилею Зацепина, продемонстрировал неизменный интерес бакинской публики к музыке талантливого композитора, чьи мелодии стали частью нашей жизни и настоящим культурным кодом нескольких поколений. Мероприятие собрало полный зал поклонников его творчества. Интерактивный формат концерта позволил зрителям также стать непосредственными участниками музыкального вечера", - отметила она.

Перед зрителями ожили легендарные мелодии в исполнении любимых публикой артистов - лауреатов международных конкурсов: солистки Азербайджанского государственного академического музыкального театра Юлии Гейдаровой, артиста Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Руслана Персана, Аминат Ахмедовой, Наргиз Мамедовой, а также музыкальной группы Asonaria. В исполнении коллектива знакомые музыкальные темы прозвучали в современной интерпретации.

Проникнувшись атмосферой светлой ностальгии и энергией неувядающей эстрадной классики, зрители подпевали артистам практически во время каждого выступления.

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