Сабина Алиева вновь избрана Омбудсменом Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сабина Алиева вновь избрана Уполномоченным по правам человека (Омбудсменом) Азербайджанской Республики.

Как сообщает корреспондент Trend, соответствующее решение было принято сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

На должность омбудсмена были выдвинуты три кандидатуры: Сабины Алиевой, Эльшаны Велиевой и Джейхуна Гараджаева.

По итогам голосования Сабина Алиева набрала наибольшее количество голосов и была избрана омбудсменом сроком на семь лет.

Напомним, что Сабина Алиева впервые была избрана омбудсменом Милли Меджлисом 29 ноября 2019 года из числа трех кандидатур, представленных Президентом Азербайджанской Республики.

Сабина Яшар гызы Алиева родилась 7 мая 1980 года в Баку. В 1996 году она окончила среднюю школу № 8 города Баку с отличием. В 1996-2000 годах обучалась на бакалавриате юридического факультета Бакинского государственного университета, а в 2000-2002 годах - в магистратуре. Обе ступени обучения она окончила с отличием.

В 2009-2012 годах получила дополнительное высшее образование по специальности "Международные отношения" в Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики. В 2016 году защитила диссертацию, посвященную применению норм международного права в сфере защиты прав лиц с инвалидностью в законодательстве Азербайджана, и получила ученую степень доктора философии по праву.

Трудовую деятельность начала в 2000 году в Конституционном суде Азербайджанской Республики. После работы на различных должностях в 2015 году была назначена заместителем руководителя Аппарата Конституционного суда. В 2016 году ей была присвоена квалификационная степень государственного советника третьего класса.

29 ноября 2019 года Милли Меджлис избрал ее Уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджанской Республики. С тех пор она занимала эту должность. Основными направлениями ее деятельности в качестве омбудсмена являются защита прав человека и гражданина, расследование случаев нарушения прав и свобод, контроль за соблюдением прав человека в деятельности государственных органов, а также правовое просвещение.

В рамках международной деятельности в 2023 году она была избрана вице-президентом Азиатской ассоциации омбудсменов. В том же году ее избрали членом Правления Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества. Кроме того, она является наставником конкурса "Yüksəliş", учрежденного Президентом Азербайджана, а также входила в состав Организационного комитета COP29.

Отметим, что омбудсмен избирается сроком на семь лет, при этом одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков. За 30 дней до истечения полномочий действующего омбудсмена Президент представляет Милли Меджлису кандидатуры трех человек для избрания нового уполномоченного. Парламент принимает решение об избрании омбудсмена в течение 15 дней.

Омбудсмен не вправе заниматься политической деятельностью и состоять в какой-либо политической партии. Кроме того, он не может входить в руководство неправительственной организации. В течение пяти рабочих дней со дня избрания на должность он обязан прекратить деятельность, несовместимую с его статусом.

В день избрания омбудсмен приносит присягу на заседании Милли Меджлиса, обязуясь соблюдать Конституцию и законы, добросовестно и достойно исполнять свои полномочия, а также осуществлять деятельность независимо и беспристрастно.

На должность омбудсмена может быть избран гражданин Азербайджана не моложе 30 лет, имеющий высшее образование, опыт работы в сфере защиты прав человека и высокие моральные качества.

На эту должность не могут быть избраны лица, имеющие двойное гражданство, несущие обязательства перед другими государствами, занимающие должности в законодательной, исполнительной или судебной власти, занимающиеся иной оплачиваемой деятельностью, за исключением научной, педагогической и творческой, признанные судом недееспособными, а также осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления.